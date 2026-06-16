公屋新型鐵閘長者難開之苦 手指伸入難發力怕被困屋內 街坊教用地拖棍神級改造｜Juicy叮

公屋新型鐵閘的鎖頭內嵌式設計引起討論，有網民近日為家中獨居長者的開門問題向廣大網友求助，他指長者的手指笨，「放完入去再扭有難度」，擔心被困屋內「入咗屋出唔到」，帖文引發熱議，不少公屋居民發揮驚人創意，為新閘進行神級改造，讓長者變得易開。

樓主：「入咗屋出唔到」 曾求助房署

樓主在「公屋討論區」facebook專頁發帖表示，屋邨更換了新款鐵閘，其開鎖方式對長者極為不便，特別獨居長者容易引「開唔到門」而被困。他在帖文表示：「請教大家：屋邨新閘要用母指食指拿住用力按入再扭左到盡，來開門，獨居長者難開門，因手指笨，放完入去再扭有難度，有冇d配件可幫佢，免成入咗屋出唔到」。

從樓主上載的相片可見，該款鐵閘的門鎖是一個圓形的金屬內嵌式設計，中間的扭掣細小且扁平，深深陷入圓盤之內。使用者必須先用手指將此細小的扭掣用力向內壓，然後再費力扭動，才能成功開門。對於手指無力或患有關節問題的長者來說，這個動作無疑是極大的挑戰。樓主更補充，曾向房署維修人員反映，但得到的回應竟是「無老人家有此問題」，他因此轉向廣大網民求助解決方法。

網民盼設計有同理心 憂消防安全

帖文引發熱議，不少網民深表共鳴表示：「俾啲同理心好嗎？人哋都講明『獨居老人，手指無力』！」「呢款鐵閘，對長者或體弱人士好唔友善！」

網民亦憂慮安全隱憂，擔心在火警等緊急情況下，年老住戶能否及時逃生：「有火警發生時點走得到，等焗死」，有網民指出，此款門鎖若在室內上鎖，外面用鎖匙也無法開啟，萬一獨居長者在家中發生意外，救援人員可能需要爆閘才能進入。

高手在民間！網民獻計「神級改造」：WD-40、淘寶神器...

在一片熱議聲中，有不少公屋居民「過來人」分享其改善方案，為解決樓主的難題出謀獻策，充分展現了「高手在民間」的智慧。有經驗的網民建議先向鎖芯噴上WD-40等潤滑劑，或能令開鎖過程更順暢。有「高手」更提出大膽的改裝建議，如拆開門鎖圓盤，直接將內部的彈弓拿走，減低開門時所需的按壓力。

另有不少網民分享了在淘寶等網上平台找到的「開門神器」，其中一款紅色的輔助器，專為協助長者或小孩開鎖而設。另外，有人建議可購買小型的玻璃夾夾在扭掣上，增加力矩，方便扭動。

DIY地拖棍土炮改造

一位網民展示了他為家人設計的T字型木製手把，該手把利用地拖棍切割而成（帖文截圖）

「T字型開門器」是他與家人共同設計的，「用地拖棍鋸斷再駁返去做T字，係頂開個坑」（帖文截圖）

平日掛於門前備用（帖文截圖）

最令人驚嘆的是多位網民分享的「土炮」DIY作品，其中一位網民展示了他為家人設計的T字型木製手把，該手把利用地拖棍切割而成，前端開有坑槽，剛好能卡住鐵閘扭掣，讓長者能用整隻手掌握住手把輕鬆轉動開門，不用時更可掛在門邊，設計非常貼心。

另一位熱心網民更立即設計了一個T型把手的3D模型，並表示只要有精準尺寸，便可3D打印出來，希望能幫助樓主。此外，亦有網民分享自己加裝的門把，徹底改變了開門方式。討論中，網民亦上載了各式各樣的門鎖設計作比較，有的同樣被指「中間位太扁，拎唔到左右擰」，有的則被認為可能更適合長者使用。

來源：公屋討論區@facebook

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