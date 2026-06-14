房署首解畫公屋木門鐵閘「左右倒轉」之謎 揭奇葩設計原因 提三大免費改善方案｜Juicy叮

有柴灣環翠邨新入伙的公屋居民在網上發文，指單位大門與鐵閘的安裝方向「左右倒轉」，每日回家開門都要「扭曲隻手」，事件再揭多條屋邨包括彩雲一邨、石圍角邨、興民邨及勵德邨等均有此特別設計，事件引發極大迴響。對此，房屋署回應《星島頭條》首度作出詳盡回應，拆解這設計的背後歷史原因，並承諾會全資為受影響租戶進行改善工程。

多邨公屋門閘「左右倒轉裝」 涉事單位現場照：↓↓↓↓

房屋署詳盡回應及解畫

房屋署發言人指出公共租住屋邨單位主要採用趟閘或摺閘，在絕大多數情況下，木門鎖與鐵閘開口的位置均會設於同一側。不過，針對有關網民反映的「左右倒轉」情況，署方解釋這主要受制於舊式屋邨的先天環境限制。

80年代舊屋邨先天空間局限

房署解釋，像柴灣環翠邨這類八十年代設計的舊屋邨，在走廊轉角或盡頭單位安裝鐵閘時，必須兼顧多項外在因素，包括公共走廊闊度、設施喉管分佈，以及毗鄰單位的牆身、鐵閘、電錶箱及煤氣錶等。在這些重重限制下，署方「逼不得已改變鐵閘開口的方向」，從而導致鐵閘鎖與木門鎖位置相反的局面。房署強調，在後來更換新款鐵閘時，已盡量在摺閘與大門之間預留空間，以減輕對住戶造成的不便。

附圖詳解安裝環境限制

根據房署附上的圖片解說，以八十年代設計的柴灣環翠邨怡翠樓08室為例，該單位位處走廊盡頭。從相片及解說中可見，大門的右邊緊貼著走廊牆身邊緣，且牆身頂部設有公共設施；而大門的左邊，則與毗鄰單位的大門相隔著一幅極為狹窄、且帶有喉管等公共設施的牆身。

房署解釋，在這樣的布局下，如果將鐵閘與單位木門設為同一個開啟方向，將會直接縮窄單位大門的實際進出闊度。

此外，從該單位內部照看到，該單位的木門向室內推開後，門背會貼近單位的窗戶位置。這種設計佔用的室內空間較少，能更便利租戶擺放家具。因此，在外部安裝空間極度局限的情況下，房署當年便採用了現時這種「左右相反」的安裝方式。

提出三大免費改善方案

對於居民反映日常使用造成不便，房屋署強調已即時進行檢討，並決定因應住戶的具體訴求及意願，在符合《消防條例》及技術可行的基礎下，提供多項改善方案：

1. 調整大門開啟方向

2. 優化大門設計

3. 按居民意願移除鐵閘

房署承諾，屋邨辦事處人員會盡快聯絡有關租戶解釋選項，協助落實最切合其需要的改善措施，而相關的工程費用將會由署方全數承擔。署方亦補充，現時新的屋邨已全面將鐵閘設計為趟閘，並預留足夠空間，在一般可行情況下均會在同一方向打開，完全趟開後也不會阻擋木門鎖位。

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