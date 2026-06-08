日本服務神話破滅？港人大阪食火鍋遭驅趕「搶錢」 網民爆餐廳疑設「陰陽餐牌」：見講廣東話即換｜Juicy叮

日本一向是港人的旅遊熱點，其以客為尊的服務態度更一直備受讚賞，但近日有港人在網上控訴在大阪心齋橋一間知名連鎖火鍋店，遭遇極差待遇，不單未收舖已被「黑面」驅趕，埋單時更被「搶錢」，帖文引發大批網民共鳴，紛紛慨嘆日本服務質素似乎大不如前，更坦言「對日本濾鏡全碎」。

港客大阪食火鍋斥受盡屈辱 網民熱議「日本待客之道跌落神壇？」

以為遊客唔識日文任鬧 未收舖遭黑面趕客兼「搶錢」

事主在帖文中附上一張涉事連鎖火鍋店的門面相片，相中可見該店位於商場之內，裝潢與一般日式連鎖餐廳無異。資料顯示，該連鎖店在日本擁有逾320間分店，以性價比高的肉品、新鮮的蔬菜自助吧、豐富的醬料搭配以及咖哩、甜點吃到飽聞名。

事主憶述，當晚他們一行人惠顧該店的120分鐘火鍋放題，並於晚上8時入座。雖然餐廳的關門時間為晚上10時，但到了9時30分，店員竟毫不客氣地企在他們桌前趕客。事主憤怒地表示：「我知你十點收舖，但你唔係九點半就企喺我張枱前面黑口黑面趕我走呀話！」

樓主表示，更令人氣憤的是，店員似乎以為他們是外國人不懂日文，竟肆無忌憚地與其他店員一起責罵他們，甚至在結賬時無禮地「搶我哋啲錢」，這次不愉快的經歷讓事主大感錯愕，直言經歷「完全顛覆日本美好印象」。

專劏外國人？網民親身經歷指餐廳疑暗設「陰陽餐牌」

帖文引發極大迴響，不少網民留言分享在該連鎖火鍋店的經歷，其中最令人震驚的是餐廳疑似設有針對外國遊客的「陰陽餐牌」，有網民指出，曾因用廣東話交談而被店員直接塞上一份英文餐牌，裡面刻意漏掉較便宜的午市套餐，只提供昂貴的放題選項，幸好他們察覺不妥，要求更換日文餐牌才避免中伏。

該網民更指當時前面有一班內地遊客「就咁俾人水咗嗌放題」，直斥餐廳做法欠缺操守，有網民亦和應指這種「陰陽餐牌」在外國遊客區十分常見。

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網民分享於日本遭不禮貌對待經歷：依家去日本只為睇風景

除了該間連鎖火鍋店外，網民亦分享在大阪其他食店亦遇過不禮貌對待，有懂日文的本港網民在一間以食蟹知名的連鎖店被職員嘲諷，「幾個後生的（侍應）因為我說不要飲筒就不停講講講講，到我走著鞋點著法都要講，忍唔住用質問嘅語氣講有限日文，最後嘈到去經理度......依家去日本只為睇風景。」

有網民則在大阪一間居酒屋遇過「差別對待」，「我哋隔籬嗰檯係日本人，跟住我哋呢檯香港人係冇嗰啲配菜，日本人係有配菜畀佢哋食，嗰陣時腦海閃過怪怪哋的感覺。」有網民又表示曾在名古屋「路過」一些店舖，「乜都冇做，路過，已經比面口你嘆」。

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禮貌大國今非昔比？過來人勸世：放下對日本嘅「濾鏡」

就日本食店服務態度下降的問題，大量網民留言表示認同，認為特別是大阪、東京、京都等熱門旅遊點「已經淪陷咗好耐」，「終於有人Ｘ啦，都唔知點解咁Ｘ多人崇拜日本，仲要一年去幾次」。有曾在日本生活多年的網民更指出：「日本人只係表面有禮貌既人，佢地禮貌係保護自己，避免社死，而唔係真係尊重你。」

有網民亦表示現時很多店舖連假裝禮貌都省回，直言「特別呢幾年日本被旅遊過渡，佢哋自己日日都上網鬧外國人」，勸大家放下對日本的「濾鏡」，不要再將自己的童話故事套在別人身上。

網民指涉事餐廳食物質素佳 嘆樓主倒霉遇上較差服務

不過，在非議聲中，有網民亦為涉事連鎖火鍋店的食物質素作出「平反」，該網民上載一張在該火鍋店用餐的相片，相中展示了色澤鮮艷、油花分佈均勻的日本國產和牛，該網民大讚食物質素極佳，壽喜燒湯底配上無限量供應的和牛，直言「埋單每人都唔駛200蚊...份份都係切到咁靚」，認為事主可能只是倒霉遇上服務較差的分店，就食物性價比而言依然非常抵食。

此外，有部分網民亦將焦點放在事主的入座時間上，認為事主在臨近收舖時間才去吃放題，變相阻礙員工下班：「去到邊個國家，阻人收工都會發脾氣」，認為店員急於收工而態度欠佳亦屬人之常情，甚至有網民質疑事主是否叫了滿桌食物未吃完才被店員針對。

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熟客稱未遇過「西面」 質疑樓主超時唔交枱

有自稱是涉事連鎖店長期顧客的網民直言「食過咁多間分店都未試過你嘅情況」，並反問樓主會否是誤會了規矩，「超過咗90或者120分鐘唔交檯畀人」才惹來店員驅趕。

另外，也有曾惠顧廣島、神戶、秋葉原甚至金澤等不同分店的網民表示，食過差不多十次都「無你依啲問題」，認為今次事件可能純粹是樓主不好彩，撞正個別服務較差的大阪分店。

網民實測：開口講日文即獲好笑容 非熱門旅遊區仍有人情味

另一方面，有網民認為日本人的服務態度，往往取決於遊客的溝通方式與尊重程度，有網民分享自己光顧平民食店的愉快經歷，指自己「次次入親去，直接一開口用日文」，店員便會直接給予日文餐牌，而且「個個都好好笑容」，甚至剛去完東京八日也「完全冇問題」。

有網民表示「尊重別人嘅文化去學日文，人哋會尊重你」，當店員發現遊客願意用日文溝通時，態度會有明顯分別，不但會放鬆一些，甚至「食嘢買嘢嘅時候店員會多啲推介」。

有網民又指出，遠離最熱門的旅遊區依然能感受到昔日的日本人情味，有網民提到剛過去的聖誕節去了名古屋，相比起東京大阪，當地遊客數量較少，整個旅程「食嘢買嘢都冇不愉快經歷」，有些餐廳甚至「仲有少少熱情」，倒數完畢後從酒店望出街外，街上的人更主動「同我哋揮手」。

來源：kyt_030＠Threads

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