東京拉麵名店疑嘲笑遊客衣著談吐？港人目擊當地人都「中槍」？怒斥：食物唔錯但咁講嘢食唔落口

餐廳的服務態度決定了食客的體驗，稍有怠慢或不尊重都可能影響店舖聲譽，甚至令客人拒絕再度光顧。一位港人早前慕名前往連日本人都推薦的東京拉麵名店，惟這次的用餐體驗卻令他大感「中伏」，店員誤以為客人不懂日文，竟於煮麵時大聲取笑遊客的衣著談吐，就連當地人都「中槍」。港人認為該店拉麵味道不錯，不過對其態度卻不敢恭維，「聽到咁真係好想嘔，食唔落口。」

用心服務是該有的待客之道，店員無禮或不專業服務客人或招劣評，甚至影響店舖聲譽。最近一位港人慕名前往一間連日本人都推薦的東京拉麵名店，該店曾獲得米芝蓮必比登推介，亦被日本食評網站Tabelog評為「東京拉麵百名店」，足見其高人氣。惟這次的用餐體驗令事主感到「中伏」，更直言「非常建議大家唔好去」。事主表示自己於店內一直說英文，故此3位店員以為他聽不懂日文，便一直在煮麵的時候大聲地取笑海外遊客的說話方式，「嘲笑人食麵方式，又會笑人着衫同埋袋上面嘅飾物係公仔之類」。

事主形容包括他在內的外國遊客，均無一倖免被店員們「評頭品足」，更甚的是就連一位當地人用餐完畢，也被店員嘲笑其說話方式。事主認為該店的拉麵味道不錯，但店員的無禮令他卻步，「聽到佢哋咁樣講嘢真係覺得好想嘔，食唔落口」，直言即使客人聽不明白日文亦不能無禮，「就可以咁大聲喺度笑人講人？」，他批評店員欠缺基本禮貌，「唔識得尊重人嘅店，真係唔建議大家去」。

網民怒轟：人哋講日文係尊重，但佢地唔配有尊重

對於事主今次於東京拉麵名店的用餐體驗，有網民回想起自己近期曾光顧同一店舖，「見有兩個外國人食完走先，人哋用日文講多謝，嗰3個店員答完多謝之後就大聲笑，到我哋起身走，佢又係講完多謝，到我哋踏出門口嗰下又聽到佢哋大聲講大聲笑」、「我上次去都目擊同樣事情！店員會當住食客面笑食客，同扮遊客講嘢，感覺非常差」。有網民認為店員毫不尊重客人，「笑人講嘢方式真係好井底，人哋同佢講幾句日文係尊重，但好似佢哋唔配有尊重」。

網友表示日本不乏高質拉麵，用不着光顧這一間，「本身想去但見過唔少類似評價，最終冇去到」，甚至有網民認為澳牛服務比此拉麵店更佳，「你唔做X嘢澳牛好少無啦啦笑人X人」。有多年前光顧的網民表示過往體驗並非如此，或許近年換上新班底所致，「前年去食過，正正常常煮麵好靜，幾個人都無乜講嘢」、「我早兩年幾三年之前去食，係好食同埋態度好好的」、「我兩年幾前去都幾好禮貌，可能已經唔係同一批人」。不過，有網民推斷店員日常招呼不少遊客，才導致有此行為，「當你日日對住9成以上外國人遊客可能都會變成咁」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads



