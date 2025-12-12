Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮

有港男今日（12日）在連登討論區發文，大呻獨遊大阪時慘中「美人計」，被日本男女搭訕邀請飲酒，結果墮入遊客陷阱，兩杯啤酒竟被索價6萬円（約3001港元），最後更要報警求助，但日本警察的處理手法，卻令他大感無奈和憤怒，直呼「好Ｘ柒bad trip」。

事主在帖文中表示，事發當日他獨自一人在心齋橋閒逛，突然有「日本妹同架仔」上前搭訕，問他要不要一起去飲酒。樓主見對方看似已喝得醉醺醺，「諗住佢帶我佢嘅bar，聽下當地人推薦會好啲」，於是便放下了戒心。

墮桃色陷阱 兩杯啤酒埋單6萬円

誰知，這正是惡夢的開始，他們帶樓主到一間「格局就係香港太子酒吧街嘅樓上版」的酒吧，店內一個客人也沒有，樓主已心知不妙。

他查看餐牌，見一杯啤酒標價1000円（約50港元），雖然覺得貴，但見沒有列明其他隱藏收費，便以為「掠水喺呢個位掠」，於是點了兩杯啤酒。

豈料埋單時，店員竟遞上一張6萬円（約3001港元）的帳單！樓主心想「wtf」，細看帳單才發現，當中竟包含一筆高達4萬円（約2001港元）的「女仔陪飲」費用，他不禁爆粗怒斥：「Ｘ！仲貴Ｘ過去飛田新地（日本紅燈區）！」

報警求助反被警員指責

樓主表示，他身上只剩下3萬円（約1500港元）現金，根本無法支付，這時，一名「紋曬身」的店員不斷催促他用PayPay付款，又想帶他到便利店提款，但樓主因支付工具不適用及只有香港提款卡而無法成事，在無計可施下，樓主決定報警。

但是，日本警員到場後，卻未有站在樓主一方，他們認為事件不涉及詐騙，更將責任推到樓主身上，指他「有責任去問清楚佢哋係咪Staff」，以及「佢哋手揸住個杯嘢飲要唔要計錢」，樓主形容到場處理的日本警員言論，是「直接將所有責任卸曬落我度」。

無奈付2萬円和解 網民：破財擋災

事件由深夜擾攘至凌晨四點多，樓主身心俱疲，最終在警察在場下，無奈支付2萬円（約1000港元）和解。最令他氣憤的是，警察竟還對他說，餘下的4萬円（約2001港元）由店家自行承擔，讓他感覺「佢哋自己呃Ｘ人錢，然後仲覺得我係爭佢」。

經歷此事後，樓主身上只剩1萬円（約500港元）現金要捱過餘下四日行程，他坦言雖然是「自己攞嚟」，但仍然「好嬲好嬲」。事後他上載了一張啤酒相片，並自嘲說：「突然間覺得呢一杯680yen（約34港元）嘅手工啤酒好平。」

帖文引來大批網民留言，不少人直斥樓主「衰咸濕」，但樓主反駁：「要鹹濕一早去咗飛田新地」。有網民則指出，心齋橋這些專呃遊客的酒吧「疫情之前已經出哂名」，奉勸港人遊日要打醒十二分精神，切勿輕信陌生人的搭訕，以免被迫「破財擋災」。

