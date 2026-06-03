港女淘寶買腳架變收300部「iPhone」 客服亦驚：「這箱值錢多了」 網民細思極恐籲交警方｜Juicy叮

發達定中伏？有港女昨日（2日）遇到一樁極度荒謬的淘寶網購奇遇，她原本只不過想在淘寶買一支普通的攝影腳架，怎料集運倉竟出現世紀大烏龍，送來一大箱約300部「爛咗嘅iPhone」，事主跟進，連客服亦感震驚直言「這箱值錢多了」，事件引爆網絡，不少網民警告這批手機來歷不明，建議交警方處理。

開箱驚現300部爛iPhone 樓主大崩潰

該名女事主在帖文中大吐苦水：「淘寶買腳架，點知集運倉寄錯咗件貨，我而家手頭上有大約300部爛咗嘅iPhone。。。」從樓主隨帖文上載的相片可見，大紙箱內竟然密密麻麻地堆滿了海量的舊款iPhone。

這批手機目測均為較舊的型號，從機身判斷明顯為二手機，數百部iPhone每八至十部用橡筋紮起，從樓主抽起部分手機看到，一些iPhone背部貼有QR Code，部分貼紙則寫有編號。

淘寶客服：這箱比架子值錢多了

遇上超乎想像的送錯貨事件，樓主表示已第一時間聯絡了淘寶客服尋求協助，據她公開的對話截圖顯示，客服人員面對這箱iPhone似乎也感到相當錯愕，一再請樓主確認是否由他們發出的貨物：「你確定是我們的？」

當樓主明確表示：「是你們。」客服最後竟然拋出一句：「這一箱手機殼比這個架子值錢多了」，其「言外之音」可堪玩味，一些網民解讀後笑言「佢好似唔想要返咁」、「最尾一句睇落佢好似唔係好想處理」。

樓主對此大感崩潰，向網民大呻：「我梗係有通知淘寶啦，我唔要手機呀，我想要返我支腳架咋」。幸好，樓主向平台正式投訴後，最終成功獲退回腳架的款項。

網民笑稱變賣套現：拎去「鴻圖道」即發達

帖文引發大批網民湧入留言，反應非常兩極，一派「進取型」網認為樓主今次是「因禍得福」，紛紛獻計叫樓主將這批手機變賣套現，有網民特意上載了一張位於觀塘鴻圖道1號的商業大廈相片，指該處是香港著名的二手手機及電子產品批發集散地，建議樓主：「試下去呢度放哂佢」、「拎去（鴻圖道一號） 應該有幾萬蚊回收」。

有網民則提議去深水埗鴨寮街擺檔，甚至笑言將這些廢機「做手機回收賣比第三世界國家」，「拆散修理砌返埋變100部完整，每部賣到1000都10萬」，直指樓主今鋪「發達了」。

細思極恐！憂涉「KK園」老鼠貨 網民急勸報警

不過，另一批「謹慎型」網民則認為事態絕不簡單，懷疑這箱過百部的舊手機來歷不明，分分鐘是走私的「老鼠貨」或是賊贓：「唔係你嘅機，最好通知賣方同安排退貨，小心會干犯接贓物罪。」

不少網民將事件與東南亞的詐騙集團聯想在一起，驚呼：「有冇可能係KK園嘅人，佢哋嘅主人都已經....」、「這邊廂寄錯電話，那邊廂KK園無工具開工」、「唔通呢兩個禮拜倫敦搶返嚟啲電話喺晒你度」。

為了保障人身安全及避免負上刑責，不少網民強烈建議樓主切勿私下處理，應該盡快將整箱手機交給警方：「拎去差館算啦，等幾個月冇人理就係你」、「唔好私底下處理，但有可能有其他危機麻煩，報警交俾警方」。

目前樓主已獲退款，但這300部「神秘iPhone」的下場如何，仍讓一眾網民引頸以待，紛紛「留名睇後續」。

來源：mynameis.yanki＠Threads

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