有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮

「千金買屋，萬金買鄰」，在網購大行其道的今天似乎更突顯一個好鄰居的重要性，有網民在社交平台上載一張鄰居網購一種大型家電的相片，驚呼「作為鄰居，最恐怖既事終於發生咗」，事件引發網民極大迴響，看相後紛紛嚇瘋：「計時炸彈」、「好得人驚」、「真係大鑊」。

《星島頭條》就此訪問香港理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強，他表示，內地網購大型家電是否真如網民所言是「計時炸彈」，不能一概而論，要視乎該機的質量等數據。他又拆解在港使用內地家電的風險，與及相應的安全要求。

有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險↓↓↓↓

從樓主上載的相片可見，在住宅單位的門外走廊，被一個幾乎與半道門同高的巨型紙箱佔據。

走廊驚現巨型紙箱 內藏「滾筒式乾衣機」

紙箱上清晰印有「滾筒式乾衣機」字樣，明顯是鄰居新購置的淘寶電器，這件發熱大型家電的出現，令樓主極度不安，甚至崩潰地留言：「作為鄰居，最恐怖既事終於發生咗。」

不少網民看到相片亦非常震撼，形容猶如一個「計時炸彈」。

事主已向機電署舉報：「呢啲會發熱既都淘真係零常識」

樓主無奈表示，該鄰居早有前科，「好鐘意長期擺嘢係門口，BB車呀滑板車呀」，即使好聲好氣提醒後，隔一陣子又故態復萌。

她對鄰居的安全意識感到憂慮，直言「咩都淘，平時已經多包裹，小家電都算，呢啲會發熱既都淘真係零常識」。

樓主曾向物業管理處求助，但對方稱「管唔到呢啲」，她唯有打算向機電工程署（EMSD）作電郵舉報。

網民反應激烈：「The bomb has been planted」

帖文引發網民極為熱烈的反應，大部分網民都對樓主表示同情，並對其鄰居的行為予以猛烈批評。大量留言都聚焦於淘寶電器的安全問題，認為未經香港安全認證的發熱電器極度危險。

有網民貼出一張在遊戲《Counter-Strike》中安裝炸彈的截圖，並留言「The bomb has been planted」（炸彈已安裝），以黑色幽默比喻該乾衣機的潛在危險。

另一位網民更分享新聞截圖，內容為「大埔電熱水爐爆炸 3內地婦孫受傷」，以此警示未經認證電器的風險。

網民紛紛形容該乾衣機為「計時炸彈」，並留言「智障先會淘寶大型家電」、「條電線唔夠粗出事」、「仲要係發熱既嘢，唔知插頭係咪3腳」。有網民指出，這些可能是「雜牌」，甚至是沒有安全認證的「三無產品」，一旦出事，後果不堪設想。

自保方法層出不窮 「買重保險」成共識

雖然有網民嘗試安慰樓主，指「多數都係唔夠熱最後啲衫乾唔到」，但是面對「玩命」鄰居，網民們除了表示震驚，亦紛紛為樓主獻計「自保」，最多網民提及、也是最實際的建議是「記得買保險」，而且要「買重家居火險」。有網民更提醒要「所有屋企貴重嘢影相，單據影相」，以防萬一。

此外，「執定走佬袋」亦是熱門建議，有網民貼出一個背包式水槍的產品圖片，笑稱要「屋企準備定呢一個走佬」，隨時準備滅火，其他建議包括在家中添置滅火筒、防煙面罩、防火氈，甚至有網民建議「換隻最高級數嘅防火門」。

專家拆解「計時炸彈」之謎：無水線隨時漏電電親人

內地網購乾衣機等大型家電是否真如網民所言是「計時炸彈」？香港理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強接受《星島頭條》訪問時指出，這不能一概而論，要視乎該機的質量等數據。

有「港版伽利略」之稱的盧覺強強調，市民是否適宜網購內地大型家電到港，好視乎該產品有無足夠嚴格的質量（QC）把關：「如果QC唔好，就好有問題... QC唔好就爭好遠」。他建議市民應盡量避免在內地網購大型家電，因為在港購買的大型家電已獲機電工程署認可，使用會較為安全。

若真的要在香港使用內地家電，盧工程師提醒必須做足安全措施：

1. 必須有水線（地線）及換插頭： 內地家電來港使用，「有水線先安全，如果無水線，漏電會電親人」。購買者必須配合香港規例，請合資格師傅更換合規格的三腳轉接頭。

2. 加裝漏電斷路掣： 除轉接頭加水線外，他建議同時在電箱安裝漏電斷路掣，「萬一漏電會全家跳掣，唔會電親人，唔會火警」。

北上網購電器？消委會提5大自保貼士

在淘寶購買電器雖然價錢吸引，但涉及高耗電量如乾衣機時，需特別注意安全，購買前務必參閱香港消費者委員會《北上買電器香港用》注意事項：

1. 電壓及插座：香港與內地同為 220V，但內地使用兩腳/八字插頭。長期加配轉插或自行換頭會增加安全風險，尤其是高耗電量產品。

2. 產品認證：認明內地強制性認證 「3C認證」 標誌。3C代表產品經國家指定機構認證合格，符合法定質量標準。

3. 電器來歷：避免購買沒有品牌或來歷不明的電器。此類產品未必通過嚴謹安全測試，品質沒有保證。

4. 保用與信譽：選購前需留意賣家信用評分、評價及銷量。同時確認購物保證條款，如發現故障能否退款或更換。

5. 投訴途徑：如遇消費爭議，可致電深圳市消委會粵語專席熱線 (0755-966315)，或透過香港消委會尋求跨兩地轉辦個案。



購買前亦建議同時參閱機電工程署「家居電氣安全手冊」，確保家居安全。

來源：candyytse＠Threads、香港消委會

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