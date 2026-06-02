獲派公屋即借10萬裝修 港女被鬧爆反擊：「唔係人人有金鎖匙！」過來人教路3大慳錢法｜Juicy叮

有剛剛幸運獲派公屋的女網民，表示自己準備為新居進行裝修，無奈手頭上資金不足，於是萌生了借貸的念頭，她計劃借款10萬元，在網上請教網民們推薦借貸門路，這宗罕見「獲派公屋即舉債」事件，令不少網民感到匪夷所思，在網上引發極大迴響。

罕見「獲派公屋即舉債」 網民：第一次聽

這名女樓主在「公屋討論區」facebook專頁發帖直接詢問廣大網民：「請問各位，啱攞到公屋想裝修，但資金唔夠想貸款，請問邊間貸款會好啲？有推薦嗎？銀行好啲定財務公司好啲？」

帖文一出，引來排山倒海的反對聲音，大部分網民認為，公屋本身是租來的，交樓時「無穿無爛」已經可以住人，為此去借貸簡直是「貼錢買難受」。

有網民毫不客氣地痛批：「真On9借錢裝修！」有網民更直言「第一次聽借錢嚟裝修，一次滿足晒三個願望，出奇屋呀？」、「為咗裝修孭條利息數係咪儍架」。

被嘲諷「無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」

不少網民奉勸樓主生活要「睇餸食飯」，直言「無咁大個頭，唔好戴咁大頂帽，量力而為啦！」認為既然是公屋，原本交屋時無穿無爛已經可以入住，無謂為了裝修而承擔沉重的利息壓力。

有網民警告，如果借下幾十萬裝修，萬一日後失業隨時會變成大禍，直言「借錢裝修一陣爛尾仲慘」。

有網民甚至開玩笑建議，如果沒錢，索性走近年最流行的「免費敘利亞風格及伊拉克風格裝潢」，「用紅白藍 + 睡袋」，先住進去再說。

樓主駁斥：唔係每個人一出世就有金鎖匙！

面對網民的冷嘲熱諷，樓主亦忍不住留言回應大吐苦水，她澄清自己有固定工作，並非還不起錢，而且只是打算借十萬左右做基本鋪地和間房，絕對不是要「豪裝」。

樓主慨嘆每個人都有自己的難處，反問網民：「唔係每個人一出世就有金鎖匙！」她更指出網民「站著說話不腰疼」，根本不懂先入住後裝修的痛苦：「其實你又知唔知住落再裝修係好麻煩，我要間房，要鋪地台，住落再裝修咁我到時又搬去邊住？成屋嘢又點裝修呢？」

過來人分享三大慳錢裝修方法

針對樓主堅決想要先裝修後入住的想法，熱心的公屋居民以「過來人」身份，分享三方面慳錢裝修的方法：

(一)牆身與地板：網民建議「油漆唔識咪買牆紙自己貼囉！」有網民大力推薦拼多多的神物，「連廳連房，全屋買貼紙地台貼，五六百蚊搞掂！」

(二)傢俬與家電：網民建議「傢俬真係唔洗訂造，現成（IKEA）都好正。」網民甚至呼籲樓主去那些「Free物環保群組」免費尋寶，接收別人斷捨離的舊傢俬。

(三)電器：網民建議買二手雪櫃，甚至利用煤氣公司的分期付款優惠，「每個月幾百蚊，仲送煮食爐」。

綜合而言，網民普遍建議如果預算有限，大可以自己動手DIY，或者上網購買平價的自動貼膠地板及牆紙，直言「冇錢咪自己搞囉」。另外，不少網民提議樓主到二手環保群組免費尋寶，或者購買平價的二手家電及現成傢俬，認為「平有平做，貴有貴整」。

「借貸過來人」現身說法：銀行起碼好過大耳窿

雖然反對聲音佔大多數，但留言區中亦有部分過來人，對樓主的處境表示理解，認同「住落再裝修真係好煩」，認為只要每月還款額在個人能力範圍內，當作投資一個舒適安樂窩亦無可厚非。

這些曾借貸的過來人都一致認同，若真的要貸款，千萬別碰財務公司（俗稱財仔）：「非法借貸利息可能係借10萬，要還100萬。」

有網民分享自己經銀行貸款二十萬裝修，再分期還款的經驗，認為每月還幾千元，現在住得很舒適，「心情都靚啲」。這些網民勸告樓主，如果真的要借，必須選擇自己出糧的銀行，「免手續費還款都方便啲」，但大前提依然是那四個字：「還得到先好借」！

來源：公屋討論區＠facebook

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