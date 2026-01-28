豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：16:35 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:35 2026-01-28 HKT

有網民在社交平台以匿名發帖「代朋友問」，指其朋友上年成功抽到公屋，卻因「裝修師傅拖期又爛尾」，需要另聘師傅接手，導致延誤，如今房署以「太耐半年未入住」為由，正準備收回單位，令事主不知所措，急忙向網絡尋求解決方法。

公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議：豪裝惹禍？↓↓↓↓

有網民在「公屋討論區」FB專頁發帖表示，其朋友去年抽到公屋，但因為裝修師傅「拖期又爛尾」，結果找來第二位裝修師傅接手，至今遲遲未入住，已大半年遭房署「話太耐半年未入住，要收返」，樓主非常徬徨，發帖向網民求救。

公屋豪裝肇禍？網民激辯

帖文一出引發網民激烈討論，意見兩極，不少網民將矛頭指向事主可能對裝修過於講究：「有D人將公屋裝的好似豪宅」，認為「住公屋就唔好攪咁多野，簡裝就入住啦」，有人更留言諷刺地說「百萬豪裝是正常吧」。

不過，另有網民則持相反意見，為事主抱不平，認為公屋作為自己的「安樂窩避風港」，甚至是「隨時都住一世」的居所，在經濟許可下「想靚d攪好d有咩問題？」有網民亦認同指，基本如鋪地磚、裝冷氣、間房、油漆等工程「都係基本嘢」，準備工夫亦需時，網民認為，將省下的私樓租金用來裝修，換取更舒適的居住環境，「情感價值滿滿，就無話唔值」。

網民籲向房署解釋 尋求酌情處理

面對事主「爛尾」的困境，網民們亦表示同情，紛紛建議事主應立即與房署溝通，並提交證據，例如「提交自己拍片及装修合約單俾房處」，或「影D相比主任睇」，解釋情況以尋求酌情處理。

不過，部分網民對事主長達半年未入住表示質疑，認為此舉已證明他「根本唔需要間屋囉」，「你攞咗屋半年都唔入去住，其實你都唔急住用」，有人認為事主有浪費社會資源之嫌，更留言「支持收房！」，有人亦懷疑樓主「代朋友問」只是掩飾，實際上是事主本人，「匿名+你～朋友～=已證明你無實質需要公屋了！」。

根據房委會與公屋租戶所簽訂的租約，承租人及名列在租約上的家庭成員在租約生效日期後一個月內，必須搬入該公屋單位，並須經常持續居住於承租單位內。

來源：公屋討論區＠facebook

