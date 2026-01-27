Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮

更新時間：13:54 2026-01-27 HKT
發佈時間：13:54 2026-01-27 HKT

有獲派屯門友愛邨公屋的網民，昨日（26日）在網上分享裝修單位的報價單，他對於裝修公司收費甚為疑惑，誠心發問：「昨日帶個師傅上去度裝修覺得價錢合理嗎？」報價單被大部分網民認為屬「天價」，不少人更踢爆當中的伏位，形容「當你水魚」。

一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚↓↓↓↓

有網民昨日（26日）在「公屋討論區」FB專頁發帖，求助網民評價公屋單位裝修報價是否合理，樓主獲派屯門友愛邨愛樂樓一高層單位。

手寫報價單內容潦草

從樓主上載來自裝修公司的報價單相片可見，這張「報價單」僅僅是在一本記事簿上手寫而成，內容相當簡單，合共六個項目，總價高達$56,500。

清單逐項列出，分別為：隔房木板房門1套：$18,000；廚房吊櫃1個：$6,000；地櫃1個連洗衣機喉：$6,000；廚房新做鋁窗連收口：$10,000；新做2把抽氣扇：$1,500；新做分體冷氣連安裝：$15,000。

網民批報價「太空泛」：口同鼻拗

這張報價單迅即引發熱烈討論，大部分網民直指報價單極不專業，是「中伏」的先兆。有經驗的網民一語道破：「咁樣開單就知佢亂咁來，不專業...用張咁既紙寫叫做單！唔話明D櫃有幾大及包乜嘢，裝分體機無寫明幾大匹數，包唔包機及須唔須要搭棚...到時口同鼻拗。」

有網民亦認為報價「草草幾個字好空泛」，另一位網民則苦口婆心地提醒樓主：「叫佢寫清楚櫃嘅尺寸，用咩木板...咩都無寫清楚，到時好多走棧位，唔同牌子價錢可以相差好多。」有眼利的網民更發現報價單是用簡體字寫成，直言「簡體字中伏機會率很高小心」，認為師傅背景不明，應加倍警惕。

網民質疑天價：劏到一頸血

除了格式問題，價錢更成為網民討論的焦點，不少人認為價錢貴得離譜，直斥「天價」、「當你水魚」。其中「隔房木板房門1套」索價$18,000，有網民驚訝地表示：「淨係間木板門18000我已經唔想睇落去。」有網民更以自身經驗表示價格之極不合理：「我最近裝修用砂磚間兩間房都係$20,000，用木板間一間房$18,000？」

至於$15,000的冷氣安裝費用，有網民質疑：「貴！咩分體冷氣$15,000咁架勢！」而$1,500兩把抽氣扇亦被指太貴，有網民稱名牌KDK風扇一部亦不過數百元。

網民：手工價值難估算 籲「貨比三家」

在一片批評聲中，亦有部分網民認為不能單憑一張報價單判斷，有網民分享經驗之談：「無話合唔合理，唔一定平就合理，可能師父手工真係值呢個價。」他舉例指，價錢貴的師傅油牆「十年無裂牆」，但便宜的師傅「唔洗三個月裂牆」，提醒樓主「貨比三家囉，問多兩間再諗。」

有網民亦突破盲點，指出在欠缺尺寸、用料、牌子等詳細資料下，根本無法評論：「花生友咁都可以話貴，櫃幾大又唔知，冷氣幾多部又無講，窗幾大又靠估就話貴。」

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組＠facebook

同場加映：二派屯門幸運公屋入伙可慳逾萬 事主公開單位照揭受惠1政策 網民大讚：德政！↓↓↓↓

 


 

