出街食飯根本係交智商稅？$35腿蛋治物價離地 大排檔人均$300平民恩物變天價 神人拋「1客觀數據」全場秒靜｜Juicy叮

「出街食飯係交智商稅？」有網民昨日(31日)在連登討論區發文，大呻外出食個普通早餐，已經變成一種難以言喻的經濟壓力，這篇以「有冇人覺得而家通脹真係誇張到離晒譜？」為題的帖文，瞬間引起極大共鳴，但同時亦有網民用數據反擊，批評樓主「唔識變通」。

「出街食飯係交智商稅」掀熱議 網民大呻食個早餐都有壓力掀共鳴 「1客觀數據」揭真相？↓↓↓↓

樓主呻早餐貴到懷疑人生

樓主在帖文中無奈地表示：「以前樓下茶餐廳一個腿蛋治都係廿幾蚊搞掂，而家隨便一間都35蚊起跳，仲要未計飲品。」

他表示，出街吃普通一個早餐，「凍檸茶加多兩蚊、熱飲又要補差價，埋單分分鐘過五十。」除了茶餐廳，連便利店的物價也令他咋舌，直指普通汽水和薯片都已經索價十多二十元。

他大嘆：「以前覺得『加兩蚊升級』好抵，而家係加幾蚊都要停一停，諗一諗。」面對薪金原封不動，日常開支卻節節上升，樓主不禁懷疑自己「係咪生活喺一個平行時空」。

網民共鳴：大排檔人均兩三百好癲

帖文引發熱烈迴響，不少網民對物價飛漲表示深有同感，有網民指出不僅是早餐，就連午餐、晚餐的價格也已經脫軌：「茶餐廳依家成60 70，大排檔之前係啲平民嘢食，依家人均都要200、300好Ｘ癲」「好多工種人工同廿幾年前一樣，但係物價已經升咗一個double」「啲乜鬼冰室lunch，六七十蚊起錶仲可以唔包嘢飲」。

除了正餐，有網民亦指出超市零食出現了「縮水式通脹」，不僅加價還減少份量：「啲薯片先貴，而家特價雜嘜都要10蚊包，但得50g，啲嘢貴咗仲要偷偷哋整細咗」。

有網民稱「盡量唔出街」：太多智商稅

有網民直言現在留在香港消費極不划算：「所以盡量都唔出街囉，留返啲錢出國玩仲好，太多智商稅。」

這番話引來樓主無奈回應，反問是否只能去日本、韓國，還是要「特登返深圳，為了腿蛋治？」樓主更透露自己曾經嘗試為了慳錢而親自下廚，卻因為「試過整，但唔識烘底，同餐廳整嗰啲完全兩回事」而宣告失敗。

網民獻計「抗通脹」

對於高昂的外出食飯成本，網民紛紛分享了終極的「抗通脹」奇招，有網民認為與其捱貴飯，不如自己動手豐衣足食，指出印尼撈麵十元有五包，加上三十五元三十隻的雞蛋，「兩包加雙蛋唔使十蚊」。

有網民亦提到現時坊間的三元一件壽司以及二、三十元的雙餸飯，認為只要肯放下身段，其實還有很多平價選擇。有網民更表示，自己每天寧願睡到最後一刻，然後花十分鐘在家準備麵包和雞蛋，打包回公司吃，省錢之餘更覺得比外面的美味。

除了生活上的應對策略，有不少網民將矛頭指向大環境的經濟結構，認為這是全球高通脹加上量化寬鬆的後果，直言「因為狂印出嚟嘅錢唔少入晒股票市場」，導致「錢越印越多唔值錢但又落唔到一般人手上」，不過這意見亦引起反駁，認為只是將原因過度簡化和單一化。

網民拋「客觀數據」神打臉：入息中位數其實有升

網民對於樓主「人工停滯」的說法則意見分歧，有網民力挺樓主，指出「好多工種人工同廿幾年前一樣，但係物價已經升咗一個double」。

不過，有網民拋出一項客觀數據反駁指，本港入息中位數多年來一直錄得升幅，從一萬五千元升至兩萬多元，增幅其實與外出用餐的升幅相若，甚至有網民毫不留情地批評樓主不思進取：「即係你份工有問題」、「人工停留係你自己嘅問題」、「幾廢既人同幾廢既工先會人工停係原地」。

本港4月通脹率按年上升1.7% 水電燃氣價格升幅最高

據政府統計處上月（5月）底最新公布2026年4月份消費物價指數，本港4月整體消費物價按年上升1.7%。各類別中，以電力、燃氣及水價格升幅最高，達5.5%。政府預期受國際油價高企影響，燃料相關項目的價格傳導效應將持續，整體通脹料維持溫和。

數據顯示，整體消費物價按年上升1.7%，升幅與3月份相同。若剔除所有政府一次性紓困措施的影響，4月份基本通脹率為1.6%，同樣與上月持平。

來源：連登討論區

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