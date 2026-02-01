項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮

旅遊達人項明生今日（1日）在其Facebook專頁分享影片，實測在深圳買餸「平到懷疑人生」的情況，他以人民幣10元（約港幣11元）買完餸及早餐，深圳街市的超低物價令他不禁驚嘆：「唔怪之後蓮塘口岸『兩蚊雞』日日上去買餸。」帖文引發網民熱議。

項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？↓↓↓↓

項明生在其社交平台專頁發帖發片表示，他今日（1日）「去考察深圳的街市物價」情況，他表示：「10蚊（人民幣）可以買到早餐及菜，唔怪之後蓮塘口岸『兩蚊雞』日日上去買餸。」

¥10買早餐加餸 萵筍¥1一條香港賣¥10

他在影片中以「¥10深圳逛街市」為題，實拍他今早（1日）於筍崗村的城中村街市，親身體驗深圳的物價。他首先被價格牌吸引，番茄僅需¥2.98一斤，生菜更低至¥0.98。

最令他驚訝的是蔥價，一大紮紅香蔥只賣¥1.58，他笑言「我買咁多蔥都講緊個幾、兩蚊有找」，因為實在太便宜，他買了一大袋，更感嘆：「香港嘅蔥貴到...」

除了蔥，街市的萵筍也讓他大開眼界，「萵筍咧係一蚊一條」，他直言在香港要賣10元兩條，其他貨品如雞蛋，一板30隻也只是¥15.8，他表示，這個價格和香港差不多，香港約為20元一板。

街市的早餐如現磨豆漿、油炸鬼均為$2.5，亦非常便宜，這超低物價，不禁令他高呼：「嘩！真係好平，深圳啲物價，平到你懷疑人生！」

項明生最後買了早餐和一大袋餸，總花費還不到10元人民幣，他展示著戰利品說：「買埋早餐買埋蔥，夾埋都唔使10蚊」，盡顯北上消費的性價比。

網民激辯：不應該給二蚊客北上？

項明生的帖文引發熱議，不少網民讚他「好貼地喎」、「街市都比你去埋格價，無得頂」，項明生也親切回應說「這就是生活的小樂趣」。

帖文也引發了關於「北上消費」的討論，有網民留言批評：「所以不應該給二元車這些人北上，應該要收成人全費，這些人是做損害香港經濟的元兇。」對此，項明生回應道：「但是水往低處流，人人貪便宜買平嘢，乃人之本性！叫人扶持經濟去買貴嘢，其實長遠是行不通的。」

有網民則指香港街市亦有平餸賣，如深圳的雞蛋兌換港幣後「只便宜一點點」，有人貼出香港街市「1元1斤菜心」的相片，證明香港也有便宜貨，令項明生也好奇追問：「喺邊度啊？咁平嘅？」

網民提斤兩換算不同

除了價格，食物安全和計算方式也成為網民的討論焦點，有網民貼出內地「毒紅薯」的舊聞截圖，擔心食物安全問題，項明生則務實回應：「香港街市的番薯都係大陸的啊！除咗日本超市的日本番薯。」

另外，有網民提醒深圳的一「斤」是500克，與香港約600克的一「斤」不同，大家掃貨時要多加留意。此外亦有網民提醒新鮮雞蛋有攜帶限制，不能隨意帶回香港。

來源：項明生James Hong＠facebook



