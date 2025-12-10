北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮

有本港網民北上深圳蓮塘街市買餸，發文表示購買了75元人民幣一斤的赤米蝦，帖文意外地點燃了網絡上關於「北上買餸」價格的激烈辯論，樓主特別指出，店家銷售有關海鮮，還附帶「一項香港絕跡服務」，將熱論延伸至服務價值、時間成本乃至過關條例等層面。

北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯↓↓↓↓

有網民在「深圳大灣區好去處開心share」FB發帖，分享他在深圳蓮塘露天街市的購物經歷。

他以75元人民幣一斤的價格，買下了一批「中指咁大」的赤米蝦，總數付款80元人民幣。從他上載的相片可見，檔口發泡膠籃中的蝦隻體型壯碩，色澤鮮亮。

更令樓主驚喜的是，海鮮檔竟提供了一項在香港街市近乎絕跡的貼心服務，女店員竟即場為客人挑走蝦腸，樓主坦言：「我都未試過架，見挑腸位阿姐，用件小工具，好快就挑好。」

樓主在帖文中表示，檔口再「加冰送保溫袋」，這批蝦最終被安全帶回香港，樓主有曬相顯示，回港後將這批蝦灼熟後變成一碟誘人的美食。

「格價大戰」一觸即發 網民化身精算師

樓主眼中的「平靚正」分享帖文一出，隨即引來大批網民熱議，焦點集中在「價錢」之上，有網民指出：「75人仔一斤都話平？記住大陸市斤係十両秤，剩返條數換返港纸成132蚊斤（16両）呀！」

網民指若計算隱藏的換算細節和交通成本，其實北上買餸並非一定平過香港：「計埋車費仲貴過香港」、「笑死，75蚊咪同香港買差唔多」、「帖主本來想展示戰利品，點知係唔知價買貴咗！」

有人又懷疑挑腸的過程會被「換蝦」：「挑腸部序，已經換晒你D生蝦啦！」樓主對此則親自反駁，強調自己從頭到尾看著同一盤蝦，並感嘆「你估深圳仲系以前東門街市，買金錢龜返嚟變半邊芋頭年代咩？」

另外，關於攜帶生海鮮過關的合法性亦引發爭議，有人直斥「帶生嘢過關，真係多X謝你」，但亦有不少熟悉條例的網民馬上反駁：「自用海鮮不嬲都可以」、「大閘蟹都過得，你係咪膠？」根據香港海關官方網頁資料，旅客在其私人行李中攜帶合理數量的海產以供自用，一般不受限制。

服務價值成「筍貨」焦點

在這場激烈的格價大戰中，亦有不少網民支持樓主，他們指價錢並非唯一標準，認為內地買海鮮竟提供「香港絕跡」的挑蝦腸服務，非常吸引：「價錢同香港差唔多，但挑腸e下贏左」、「挑腸都挑埋真係抵」、「香港不會替你挑腸」。有網民又表示北上買餸可順便遊覽觀光，「去兜風散心，呢個係無價既」。

來源：「深圳大灣區好去處開心share」FB