舊式公屋裝冷氣藏大伏？長輩熱到失眠求助 過來人警告避開「一位置」：裝錯這裏隨時熱死｜Juicy叮

炎炎夏日，有網民為居住在公屋的長輩發帖求助，原來該長輩一直居住在沒有冷氣的舊式公屋，隨着天氣越來越熱，「特別係夜晚所有鄰居都開冷氣，佢會熱到瞓唔好」，為了讓老人家在家中舒服一點，樓主決心為他們安裝冷氣機，不過，舊式公屋的獨特建築設計卻成為了最大阻礙，帖文引發不少公屋居民分享裝冷氣的「伏位」及實戰知識，令不少網民坦言「學到嘢」。

長輩熱到睡不著 舊公屋百葉窗裝冷氣是死局？「一塊布」可防熱回流？↓↓↓↓

樓主隨帖文上載了一張「網絡參考相片」，相中可見舊公屋的經典格局，有一大排玻璃百葉窗分隔廳與廚房，這種設計通風雖好，但要安裝冷氣卻一時令人不知從何入手。

百葉窗設計成阻礙 師傅拒絕隔空報價

樓主表示曾走訪多間電器舖，得到的答案一律是「呢啲要師傅現場報價」。

由於老人家一向節儉，樓主苦心孤詣地表示「想心裏有數先到時氹老人家講好平」，並在帖文中連續強調三次「裝窗口機」，懇求網民提供安裝費用的經驗。

居民極力勸退窗口機：熱氣回流「去廁所會熱死」

帖文引發網民熱議，大批舊式公屋居民以過來人身份，強烈反對在這種格局安裝窗口機，有網民激動留言：「裝分體式...我就係呢種，曾經裝過窗口式會死人」。

該些公屋居民解釋，如果將窗口機裝在百葉窗位置，冷氣機後方的熱氣就會直接噴出露台或騎樓，「沖涼或者去廁所會熱死」，再加上煮飯時同樣會翳焗無比，夜晚運作時又會超級嘈吵。

不過，面對過來人分享中伏心得，樓主亦透露其難言之隱，無奈回覆指「唔考慮分體，因為天花板太矮啊」。

網民拆解「世紀死局」與「一塊布」散熱法

既然分體機行不通，熱心的網民唯有在窗口機上絞盡腦汁，有網民上載相片，在圖中門口上方的玻璃百葉窗位置畫上一個大大的紅框，表示自己小時候全屋就是靠安裝在這個紅框位置的一匹半窗口機續命。另一位網民更分享了實戰改裝教學相片，詳細圖解如何將百葉玻璃移出，偷走部分企身木並加上鋁角，再將另一邊玻璃封上。

為了防範「騎樓變桑拿」的慘況，有神級網民分享了自己的土炮絕招，他先上載相片展示家中格局，圖中畫了一個綠色方框，指明只要拆掉該位置的窗戶，鋸短窗身就能裝上冷氣機，側邊再用發泡膠板封好。

他隨後更附上的相片，展示了開冷氣時的「神級散熱法」，即在冷氣機散熱口加上一塊布，直接拉伸出街外的窗口，將熱風完美導出街外，確保不會「熱壞個雪櫃」。

網民對安裝位置的討論亦相當熱烈，有網民以相片劃分了「位置1」大門上方以及「位置2」旁邊百葉窗，分析不同擺法對全屋冷氣流動的影響，有網民亦上載相片，在大門旁邊氣窗高處畫上紅圈，表示自己將兩匹機安裝在該處多年。

當然，裝冷氣安全穩固才是最重要，有網民就拋出自己的成功例子，相中展示了一個堅固無比的金屬冷氣機架，表示這個特別找師傅整的架，經歷20多年換了3部冷氣依然堅固，更提醒樓主要特別拉一個冷氣機專用電掣。

免拆窗另類選擇：座地式與移動冷氣

除了傳統的改窗安裝，部分網民亦提出了「走精面」的另類選擇，有網民上載相片，推薦一種機身放在室內、將排氣管駁出門外的大型座地式冷氣。

有網民則貼出相片建議樓主考慮現時流行的「免安裝」移動式冷氣設備，認為這樣就能避開繁複的拆窗工程。

買機切忌搵屋邨舖？樓主更新報喜大團圓

至於樓主最關心的價錢與報價問題，大批網民強烈建議樓主避開屋邨小店，直指「唔好搵屋邨電器鋪...去豐澤百老滙，明碼實價」。有網民上載了相片，展示了大型連鎖電器舖清晰列明的各項收費表，由睇位費到配件費都有根有據，網民更傳授了應付長輩的終極絕招：「唔好同啲老人家講幾錢或答好平，幾百啦，佢哋就會ok㗎喇」。

經過一輪網絡集思廣益，樓主事隔一天終於帶來了好消息，樓主更新表示，最終去了大型連鎖店成功購買了一部一匹半的窗口機，樓主透露，原來「請師傅上嚟睇嘅服務係分體機先有」，而選擇一匹半是因為不想匹數太低導致經常要開到最猛而傷機。

雖然目前價錢只包基本安裝，改窗費用仍要等師傅現場作實，但樓主承諾裝完會再向大家更新。

來源：youfindtheotherme＠Threads

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