冷氣「陣亡」被迫挑戰林超英 網民「零冷氣生存法」推$17.9日本保命神物：凍到打冷震｜Juicy叮

今年首個酷熱天氣警告發出，一連四日最高氣溫將高達33度，新界部分地區更隨時直逼35度，在迎接猶如大火爐的天氣時，有網民竟「撞正」冷氣機「陣亡」，被迫挑戰以「零冷氣」聞名的前天文台台長林超英，他在社交平台發出絕望的「求救信」，大批同情的網民紛紛化身生活智慧王踴躍獻計，最終意外引出一件僅售$17.9的日本牌子抗暑保命神器。

冷氣「陣亡」被迫挑戰林超英 網民「零冷氣生存法」推$17.9日本保命神物：凍到打冷震↓↓↓↓

事主在社交平台發帖求救，表示家中的冷氣機不幸陣亡，面對漫長炎夏無奈發問：「有咩産品可以舒緩無冷氣嘅日子？？？而家先5月，仲有5個月捱。」

事主慘呼「就嚟溶」：赤裸吹風扇都出汗

事主在回應網民提問時表示，由於居住環境限制，無法輕易更換冷氣。因為住所裝不到窗口機，如果要換分體式冷氣就需要大費周章搭棚，而坊間的移動式冷氣又被指會令室內充滿濕氣。

事主直言現在已經「熱到個人痴笠笠」，即使「赤裸吹風扇都出汗」，直接沖凍水涼後再吹風扇，也因為室溫太高而變成吹熱風。

事主擔憂到了七、八月正式踏入盛夏之時，恐怕屋企會變成「汗蒸幕」，直呼自己「就嚟溶」。

消暑法寶傾囊相授 平價日本降溫小物被推薦

為了拯救這位處於水深火熱中的樓主，網民們傾囊相授各種「零冷氣生存秘技」，當中最受推崇的消暑法寶是各類物理降溫小物，有網民強烈推薦日本品牌GATSBY的冰極濕紙巾，形容抹身後會「凍到打冷陣」，引起不少網民關注，事主亦回應很有興趣：「咁勁，咁要試下。」

樓主更透露，原來他之前亦有留意到，但礙於花多眼亂無從入手，「有無話邊隻色邊隻款好，之前睇過下見有好多隻款，最後都係無買」。據今日（5月26日）屈臣氏網店資料，GATSBY冰凍止汗香體巾10張售價為17.9元；萬寧網店售價更低至11元，不過店家標示「此產品為換購價產品」；至於30片裝則約售23.9元。

網民提降溫小心「濕氣陷阱」

除了這日本牌子神物外，有網民則提議洗澡後大灑泰國牌子的「蛇牌爽身粉」，笑言重手塗抹後「個人有一吓有啲凍」。此外，「退熱貼」亦成為網民的奇招，建議買小童裝的退熱貼，貼在手腕、背脊和頸部等位置「令血降溫」，大讚比成人裝更不浪費。

有網民又指在風扇前放滿冰種吹出自製冷風，或將冰水注入暖水袋用毛巾包住攬著睡覺，亦令體溫下降。

不過，有過來人提醒用冰種或冰樽放置在室內要十分小心，因為倒汗水會大大增加空間濕度，「個人好濕，耐咗對身體唔好，個人好易攰」。事主亦深感認同這「濕氣陷阱」，坦言「濕熱仲辛苦」，現在只能全屋放滿吸濕器並保持通風，甚至準備出動傳統竹蓆散熱。

林超英秘技「小林退熱法」

面對這場「無冷氣持久戰」，有網民索性拋出神級建議，笑指樓主遇到這類問題一律建議「問下林超英」，由「零冷氣」元祖指點會更「到位」。事實上，林超英曾接受《星島申訴王》訪問和讀者分享7招降溫和節能技巧；2023年，他接受TVB資訊節目《好睡好起》訪問，亦在家中分享其獨門「小林退熱法」以饗一眾粉絲。

在各類消暑建議中，有不少網民最後亦勸喻事主「唔好虐待自己」，如果真的捱不住，倒不如花幾千蚊租酒店避暑。

來源：Threads＠lazy.mon.66654321、TVB《好睡好起》

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