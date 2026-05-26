高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知｜Juicy叮

今年首個酷熱天氣警告在今早（26日）發出，一連四日市區預測最高氣溫將高達33度，面對如火爐般的天氣，有網民在社交平台大呻，開冷氣消暑演變成一場考驗親情的「世代大戰」，指家中長輩在三十幾度高溫下堅持拒絕開冷氣，引起網民熱議，更揭開了老人家「體質迷思」。

高溫33度阿媽堅拒開冷氣 過來人一語道破長輩「體質迷思」：拖下佢隻手就知↓↓↓↓

有網民昨日（25日）在社交平台發帖表示，家中明明已經熱到三十幾度，但母親「死都唔肯開冷氣」，更拋出老一輩的終極金句「話心靜自然涼」，樓主苦不堪言，直言「成晚係張床度煎魚咁」。

入商場更著羽絨 金句抗暑：心靜自然涼

樓主形容尚有更誇張情節，當樓主下午陪母親去商場食米線時，其母一入商場「即刻喺個百佳袋度抽件Uniqlo薄羽絨出嚟，拉鍊拉到上頸」。

這種神級溫差適應力令樓主不禁懷疑，老人家體質是否「內建了極端氣候系統」，笑指母親「係屋企可以做駱駝，出到去就要做企鵝」，並向廣大網民求救是否只有自己母親才是這樣。

帖文引發熱烈迴響，不少網民表示深有共鳴，有網民回憶起以前大熱天時想開冷氣，就會被家人用電費來反對，直言「我熱到底褲都濕，個人臭既」，有網民甚至為此有極端想法指出這種生活體驗讓他深明「窮人唔好生仔女」的真言。

有長輩寧熱到生濕疹 過來人曝光原因籲體諒

有網民又分享自己連開風扇和電腦找尋工作時，都會被家中長輩罵浪費電，另有網民認為，老人家往往只着眼於電費貴，有長輩甚至因為天氣太熱焗到生濕疹「抓到出水」，情願花幾千元看醫生也堅持不開冷氣，最後要由仔女強行安裝並說服才解決問題。

不過，網民並非一面倒責怪長輩孤寒慳錢，不少過來人點出了老人家怕凍的生理真相，有網民解釋，隨着年紀增長「肌肉少咗，產熱會少咗，所以係會凍啲」，加上長輩的血液循環和新陳代謝減慢，自然比年輕人容易覺得寒冷。

有網民亦提醒樓主：「其實你拖下佢地手仔就知，佢哋真係怕凍咗㗎」，呼籲年輕一代多加體諒，因為人的身體會隨着年紀有變化，有一天到了這個年紀就會深深體會到。

相關閱讀：

入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心

酷熱天氣出奇招！屯門食店播「電風扇畫面」解暑 店家直擊女食客有「離奇反應」

