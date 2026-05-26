入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮

天文台今日（26日）發出今年首個酷熱天氣警告，預料一連四日市區最高氣溫直逼33度。炎炎夏日，以往不少港人都愛躲進商場「過冷河」，但今時今日的冷氣是否已經不似預期？近日有女網民在社交平台發文，大控訴現時香港各大商場、港鐵甚至巴士的冷氣弱得可憐，更直指商場淪為「巨型焗爐」，她更坦言想「send 100封投訴信」去各大商場，引發大批網民熱議共鳴。

入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心↓↓↓↓

該名女網民在社交平台發帖，開首即直言熱得想發送一百封投訴信給各大公共交通機構及商場，她憶述往日光景與現時的強烈對比，崩潰表示：「以前入到商場、MTR係：嘩，爽呀好涼！宜家係：有冇冷氣㗎，仲熱過條街！」

她狠批現時人多擠迫但冷氣毫不給力，大家熱到大汗疊細汗，那股混合汗水的「噏臭味真係一言難盡」，更直斥環境如同巨型焗爐。

越想越氣的她甚至親自用AI草擬了一份投訴信範本供全港網民使用，信中強烈讉責機構將室內變成焗爐「導致到訪者汗流浹背」，更拋出衛生考量，指高溫密閉空間極易滋生細菌，嚴重威脅公共衛生，要求管理層立刻將空調調至合理溫度。有網民對此極度贊同，甚至在留言區附上搞笑相片以表達強烈同意。

網民紛曝光「重災區」商場、公共交通工具

帖文引發熱烈迴響，大批網民紛紛指出各區的「重災區」，有網民指，日前去西九龍一個大型商場食飯，結果「熱到唔想行」；青衣區一個商場更被指是無冷氣的「表表者」，夏天長期毫無冷氣感覺，網民致電客服反映卻獲回覆「佢哋有開，開25度」。

有網民則指，沙田區的地標商場以前逛街根本毋須自備風扇仔，如今卻熱得誇張；另外元朗及荃灣的大型商場同樣被網民炮轟猶如焗爐，一入去行一陣已經出汗；甚至形容旺角某旗艦商場「家陣燈光又暗冷氣又唔夠，重要有陣噏味」。

除了商場，有網民又大呻屯馬綫月台熱過街外，東鐵綫全車爆滿卻完全感受不到冷氣，有網民表示，晚間的觀塘綫，人多擠迫時「又焗又臭，想嘔」，西鐵綫的網民則形容「焗到癲，風都無滴」。有網民則表示在香港國際機場，熱到要在周圍擺放座地風扇吹風。

對於商場及交通工具的冷氣縮水原因，不少網民認為是企業為節省成本，以及迎合環保政策所致，令室內溫度硬性規定在25度以上。不過，在一片熱議聲之中，亦有商場脫穎而出成為「清泉」，有網民公開點名激讚尖沙咀的The ONE，直言「經過The ONE，係門口都feel到勁凍勁正，即刻入去幫襯」，更形容是有良心的商場。

有網民更將商場冷氣問題與消費意欲掛勾，直言「而家冇人行街唔係冇原因，喺屋企開冷氣食雪糕飲汽水先夠爽」。

來源：Threads＠_suki.n

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