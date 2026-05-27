旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮

自由行風氣盛行多年，不少人以為傳統旅行團已是明日黃花，不過，有網民在社交平台分享一張相片，掀起網民對旅行團的熱烈討論，發現跟團旅行其實從未過時，甚至在特定情況下，竟是不少人的首選。

旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？↓↓↓↓

有網民近日發帖表示：「而家先知道旅行團都仲有得做」，並附上一張在沙田某商場拍攝的相片。

商場旅行社人頭湧湧 樓主驚訝：而家先知仲有得做

相中可見，一間旅行社分店內外都站滿了人，數名職員正忙於為客人辦理手續，而店外亦有不少人駐足，似乎在研究張貼的行程單張或互相討論。

從照見到當中大部分是中年及銀髮族，場面相當熱鬧。樓主對此景象大感意外，隨即引來大批網民留言分享。

平過自由行？網民：首爾5日$1099 自己Book唔到

價格是不少網民認為跟團的一大誘因，有網民分享驚人平價：「年頭......去首爾$1099、5日，自己book機票酒店都book唔到呢個價 」，令樓主也心動回應「下次我都跟團先」。

有網亦民表示：「我上次跟咗個團連續兩晚都係住四季酒店，其中一晚住Hyatt酒店，國泰航空來回，連埋單人房附加費都係四千。 自由行住四季嘅話幾千蚊一晚已經冇咗啦。」超值的價格，讓跟團遊的吸引力大增。

家庭旅遊「和諧救星」：鬧交風險轉移

除了價錢，不少網民提到跟團在家庭旅遊中的「神級」作用，就是避免紛爭：「老人家跟團好處多過自由行，包括旅程完結後既日常生活（跟團衰左佢會同人講都係個旅行團幾衰，自由行衰左佢會同人講佢仔/女/新抱/女婿幾衰）」，此留言獲樓主大讚「你最真」。

另一位網民亦和應：「同屋企人去旅行，如果安排得唔好，自由行：佢地會X你，傷感情；旅行團：你同佢地X領隊，齊心事成。」這種「鬧交風險轉移」的說法引起極大共鳴，不少網民表示與長輩或家人同行，「有個導遊領隊隔一隔，家庭和諧」，免卻了因行程、交通、住宿等問題而爭執的煩惱。

懶人福音與特殊路線首選

對於不喜歡規劃行程的網民來說，旅行團更是「快靚正」的選擇：「唔想煩咪就參團攪掂」、「有人安排晒，一出門就有巴士厚坐位，其實幾正」。

此外，前往交通不便的地區，例如埃及、西藏、新疆等地，跟團被認為是更安全和有保障的選擇：「有啲嘢係講人脈，旅行社霸晒（白川鄉點燈節，冬天銀山温泉旅館）」，認為旅行社能預訂到個人難以搶到的資源。

不少網民亦指出，隨著時代轉變，旅行團的模式亦趨向多元化，部分旅行團提供「半自助」行程，設有自由活動時間，滿足了既想省心又想保留彈性的旅客，無論是年輕人還是銀髮族，傳統旅行團在今時今日依然有其獨特的市場和吸引力。

來源：micmicdess＠Threads

延伸閱讀：

本地特色遊給力 業界冀延續計劃增彈性

深度遊大熱旅團中上環探歷史文化

旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半