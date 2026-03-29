復活節｜旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半

【復活節/長假期/旅行社/高鐵團/內地】復活節長假期將至，受中東戰火及燃油附加費高企影響，本港部分市民選擇放棄長途旅行，改往內地等。有旅行社負責人表示，內地高鐵團已經爆滿，出現「一票難求」的盛況，生意額較去年增加2成，往返大灣區的巴士團亦增加約2成。不過，海外長途飛機團則表現疲弱，有旅行社指前往歐洲的旅客數目銳減，至少大跌一半以上。

旅行社: 所有高鐵團爆滿 車票一票難求 公司不敢隨便開團

太子旅遊經理林炳成表示，今年復活節內地高鐵團反應極為踴躍，生意額較去年增加2成，其中前往貴州的路線最受歡迎，「所有高鐵團都已經爆滿，車票一票難求，公司現時不敢隨便開團。」他指，高鐵團團費目前微增5%，若之後能訂購到更多高鐵票，不排除團費會進一步增加，最高升幅可達1成。

往返大灣區的巴士團亦旺場，林指增加約2成，不少原本打算去海外旅遊的市民改為參加大灣區團，前往江門、佛山等地，「去多幾個景點」。他說，考慮到巴士團一向並非市場最主流選擇，公司目前不敢貿然加價，維持原價吸引客源。

英豪旅行社副總經理陳家強指，今年復活節整體生意較去年增加逾2成。他分析，今年假期長5天，較去年多1日，加上正值春季花期，刺激港人北上意欲。隨著高鐵班次增加，今年高鐵團報團人數大幅增加，除了廣東省短途遊外，鄰近的湖北、江西及廣西亦成為熱門目的地。由於高鐵票價相對固定，相關團費維持於去年相若水平。

縱橫遊 : 中東戰火爆發 部分人放棄長途旅行 改往內地

縱橫遊常務董事袁振寧表示，中東戰火爆發，部分人選擇放棄長途旅行，改往內地和日本等。今年內地團生意升幅顯著，其次為韓國及日本，均較去年錄得1至2成增長。他稱，內地線路沒有燃油附加費負擔，亦正值花季，熱門地點涵蓋華東一帶、北京、武漢、桂林及長沙等賞花勝地，至於東北三省及新疆，則尚未進入旅遊旺季。

暑假歐洲直航團價格或有1至2成升幅

相比內地團的熱潮，海外長途飛機團則面臨嚴峻挑戰。袁振寧指，現時已取消中東團及經中東轉機的歐洲團，前往歐洲僅餘直航團，整體歐洲團報團人數較去年相比減少達一半以上。他表示，中東戰爭以來，前往歐洲的直航機票價加約1倍，但由於復活節團多數是早前已經訂位，現時已無機位，故價格影響不大，但他預計暑假歐洲直航團價格會有1至2成升幅。

陳家強亦指，受中東戰爭及燃油附加費飆升打擊，前往歐洲的旅客數目大減，至少大跌一半以上。他提到，近期機票供應緊張，不少已報名的旅客因擔憂安全問題或遇上航班取消，最終無奈取消行程，「即使有假期都無法前往」。而日韓團的旅客數目則與往年相若。他指，飛機團費普遍加價1至2成，未來亦會因應燃油費而調整價格。

林炳成表示，由於燃油附加費加幅太大，加上中東局勢動盪，公司已暫停中東團，目前飛機團生意整體減少約2成。海外團目的地以韓國及澳洲較多，其中韓國團最受歡迎，日本線則維持平穩。他說，受成本影響，飛機團費普遍上調5%。

記者：蔡思宇

攝影 : 蘇正謙