北都區首批新公屋「鳳凰嶺邨」現拒絕個案 港爸抽中39樓高層靚盤竟狠心放棄 背後1理由惹熱議｜Juicy叮

香港地派到「公屋+全新」，很多人認為等已同中六合彩，北部都會區的首批全新公屋「鳳凰嶺邨」，最近陸續派發「配房通知信」，不少公屋申請人開始收到獲派通知，網上一片祝賀喜慶之聲。不過，有港爸近日透露獲派「鳳凰嶺邨」極高層筍盤，竟然拒絕，成為罕見個案，瞬間引發熱議。

北都區首批新公屋「鳳凰嶺邨」現拒絕個案 港爸抽中39樓高層靚盤竟狠心放棄 背後1理由惹熱議↓↓↓↓

有公屋申請人在社交平台「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，分享自己獲首派鳳凰嶺邨的配房通知信，首派即獲北部都會區的首批全新公屋，令不少人羨慕不而。

從樓主隨帖文上載的「配房通知信」照片可見，這個單位的月租僅為2,730元，而最令人震驚的是其門牌號碼為「39xx」，這意味著樓主獲派的，正正是一個位於39樓的高層單位。

鳳凰嶺邨最高只有大約41層，這個幾近頂樓的極高層單位，絕對稱得上景觀開揚、可遇不可求的「公屋樓王」級別。不過，面對這個超級大筍盤，樓主竟然在帖文中寫道：「...已拒絕...等待二派。」

極高層「樓王」月租僅$2730 港爸竟轉身博二派？

「鳳凰嶺邨」在網上讚譽不絶，不少街坊稱頌「地點方便到暈」，這個在不少人眼中等同中六合彩的全新公屋，何以樓主毅然拒絕？他在帖文中透露拒絕理由是「因身體長期病患及小朋友上學和升中關係」。

此帖文引發熱烈迴響，大批網民對於樓主狠心放棄筍盤感到極度震驚，不少網民留言驚呼「新樓都唔要？」、「仲要高層新樓」、「住新樓、高層...睇個景都開心，咩病都好返啦，唔要就」「就」之後附上一心碎的Emoji，更有網民突破盲點，笑指既然樓主已經決定不要，拍照時「遮埋門牌號安全d喎」。

對於樓主轉身博二派的決定，不少網民感非常可惜，直言放棄這次機會隨時「下派舊樓底層」，甚至有網民認為樓主「一派就新樓，仲要拒絕，身在福中不知福」。

樓主罕見拒要新公屋 網民反應兩極

有部分網民對樓主提出拒派的理由毫不買賬，質疑「長期病患、升中同呢個派樓有咩關係」、「身體長期病患同小朋友返學唔係合理嘅拒絕理由」，直指學校可以轉校，醫生也可以轉區，甚至有人認為「跨區返學都幾好，小朋友可以多鍛煉」。

不過，亦有不少同路人對樓主的處境表示理解與同情，有網民指出，如果本身住在屯門、元朗或天水圍等地區，派到粉嶺確實是一大難題：「幾個小朋友返學轉學就麻煩」、「可能小朋友讀書/覆診地點同派依個地方唔近，所以唔要」。

針對長期病患的困難，有過來人建議樓主可以尋求醫生或醫務社工協助出信，嘗試向房署爭取派回指定地區。

輪候者稱佳音：你唔要大把人多謝你

雖然網民議論紛紛，但對於一眾仍在苦苦輪候的申請者來說，樓主的棄權絕對是天大喜訊，大批網民紛紛在帖文下「致謝」，直言「你唔要大把人多謝你」、「唔要，你班人多一個機會」，甚至有網民激動表示「我恨到口水長流㗎！希望我會派到啦」。

另一幸運兒獲派同邨 竟大嘆「無奈畢業」惹公憤

這邊廂有人對極高層靚盤say no，那邊廂竟然有人獲派同一屋邨卻大嘆「無奈」，另一名公屋申請人同樣上載了獲派鳳凰嶺邨的配房通知信照，但這位幸運兒不但沒有半點喜悅，反而發帖大呻：「最後一派...無奈畢業,想要天水圍，但最後都係派唔到，希望大家都派到心水。」

這番「無奈接受新樓」的言論，撻著大批網民的神經，大批網民直斥該名申請人根本是得了便宜還賣乖，炮火猛烈地嘲諷：「咁難為自己取消資格再申請囉」、「有新樓仲想點呀，嘈嘈閉」、「擺明係度曬命啦，仲好意思話無奈接受」。

有苦主現身說法狠批：「有新樓仲想點樣？我兩派都過40年樓，我咪仲無奈！」有火氣十足的網民更破口大罵：「好心呢d人唔好post出嚟啦！大把人恨緊鳳凰嶺邨！仲無奈？！講出嚟大把人鬧佢！」

當然，部分網民亦冷靜分析，估計該申請人本身心儀天水圍區，可能首兩次獲派了舊邨（例如蝴蝶邨）或中轉屋而拒絕，來到「終極第三派」只能硬食粉嶺新樓，因此才感到無奈；也有同區街坊表示同情，坦言自己也是想要天水圍卻派不到。

來源：香港公營房屋討論區(FB版)＠facebook

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