北部都會區新公屋 粉嶺鳳凰嶺邨未來街坊蒲頭 一派、二派、三派齊報到 網民恭喜：優質地點｜Juicy叮

位於粉嶺的北部都會區新公屋鳳凰嶺邨預計今年首季至明年首季分兩期落成，有公申請人近日不約而同亮出獲預派鳳凰嶺邨的配房通知信。鳳凰嶺邨未來街坊紛蒲頭，當中一派、二派、三派都有齊。網民連番祝賀，有人形容屋邨座落的地點優質。詳情見下圖及下文：

北部都會區新公屋 粉嶺鳳凰嶺邨未來街坊蒲頭 一派、二派、三派齊報到 網民恭喜：優質地點逐張睇↓↓↓↓

樓主甲：正常隊一派鳳凰嶺邨

位於粉嶺北第15區東的鳳凰嶺邨共有6座，提供6100個單位，預計於今年首季至明年首季分兩期落成，可容納1.5萬人。取名「鳳凰嶺」是因為粉嶺與鳳凰素有淵源，例如位於粉嶺的梧桐河古稱「鳳溪」，鳳凰亦會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。

其中一名申請人本月1日在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載截圖發帖，留言指「正常隊一派鳳凰嶺邨鳳X樓中高層」，並列出申請時序——「2025年7月3日見主任、2025年8月尾出合格信」。

信中見到單位每月租金1610元，被網民問及實用面積時，樓主大方回應約21.69平方米。

網民：是新界北優質地點

回應的網民都替樓主高興，「恭喜、恭喜」之餘，有人羡慕地指「新邨正wo（喎）」，還有人稱「2026～2027年就入伙，都是新界北的優質地點」。

不少回應的網民也是未來街坊，留言自爆「派同一棟，同一個時間辦手續」、「我也是8月尾見主任！昨日（4月30日）收到派鳳凰嶺邨鳳Ｘ樓」、「我亦係鳳Ｘ樓中高層，30（4月30日）簽咗名要，唔知幾時可攞鎖匙？」，有網民回應「呢啲係預派樓，起碼等半年先拎鎖匙」。

資料來源：Ka Man Yok＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

樓主乙：第二次派鳳凰岭邨低層

同樣在「公屋討論區 - 香港facebook群組」內，另一名申請人本月7日上載配房通知信相片發帖，留言指「第二次派鳳凰岭邨低層」；在回應網民「請問幾多人單位？」時，樓主透露是「5人單位」，有網民補充面積約430呎以上。

網民：買餸食嘢方便

有現居聯和墟的網民留言「恭喜🎉」，指「買餸食嘢亦方便」，同時列出區內的對外交通巴士路線——「聯和墟有巴士：279x去青衣、261去屯門、277x去藍田（經九龍灣和觀塘），過海巴士都有(673)等」。

有人則查詢「請問鳳凰嶺行去聯和墟街市要幾耐？」，獲回應指「應該10分鐘內」、「預10分鐘左右行到過去街市」。也有未來街坊留言「我都係派到低層」。

資料來源：劉穩紅＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

樓主丙：三派鳳凰嶺高層畢業

在「公屋討論區 - 香港facebook群組」，還有人標尾會獲派鳳凰嶺邨，昨日（8日）發帖稱「我三派鳳凰嶺高層，可以畢業了」。這名樓主在回應欄自爆昨天才新鮮收到配房通知信，獲派4人單位，月租2670元，單位面積「網上看有389呎」。

資料來源：Jho To＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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