北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮

粉嶺繞道（東段）昨天（3日）正式通車後，連帶北部都會區新公屋鳳凰嶺邨也備受關注。網上近日便流傳網民到屋邨附近現場視察的相片及短片，把鳳凰嶺邨近貌帶到公眾視野。詳情見下圖及下文：

北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈逐張睇↓↓↓↓

毗鄰梧桐河

樓主昨天（3日）在社交平台facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」上載短片及相片發帖，留言指「新公屋鳳凰嶺邨 2026-04-24」。

拍於4月24日的短片，主要圍繞鳳凰嶺邨一帶環境和地盤施工情況，當中見到現場的建築群已相當具規模。有回應的網民第一眼便留意到毗鄰屋邨的梧桐河，指「原來有條河㗎」。

網民：5分鐘過對面聯和墟街市市政大樓

有熟路的網民留言指鳳凰嶺邨「方便過皇后山邨好多」，因「5分鐘行過對面已經係聯和墟街市市政大樓，又有巴士總站，附近成堆私樓嘅商場，方便到暈」。

另有網民在facebook群組「影屋邨 Estates FotoEXPO」以「鳳凰嶺邨 2026」為題上載河畔夜景圖。在回應欄，有網民上載遠眺的日景圖附和，並感嘆「埋唔到去影」。

粉嶺與鳳凰素有淵源

位於粉嶺北第15區東的鳳凰嶺邨共有6座，提供6100個單位，預計於今年首季至明年首季分兩期落成，可容納1.5萬人。取名「鳳凰嶺」是因為粉嶺與鳳凰素有淵源，例如位於粉嶺的梧桐河古稱「鳳溪」，鳳凰亦會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。

房委會早前就古洞北／粉嶺北新發展區首批公屋進行命名比賽，結果，兩條公共屋邨正式命名為古雋邨與鳳凰嶺邨。除了鳳凰嶺邨外，位於古洞北的古雋邨，取名「古雋」，「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。

資料來源：CoCo Fan＠facebook香港公營房屋討論區(FB版)

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粉嶺繞道（東段）5月3日通車

粉嶺繞道（東段）於本月3日（周日）早上8時正式通車，是北部都會區首個落成的大型運輸基建項目。發展局局長甯漢豪本月2日在繞道的通車儀式上提到，繞道通車配合區內首個公營房屋項目鳳凰嶺邨於年內陸續入伙。

繞道全長約4公里，採用雙程雙線分隔車道設計，由地面道路、地下行車道和高架橋組成。走線由粉嶺公路近大埔九龍坑開始，繞過安樂村工業區，經過龍躍頭交匯處，沿梧桐河畔延伸，連接石湖新村和粉嶺北新發展區，成為連接北區與市區的重要繞道。

繞道通車後，駕駛人士可取道新路來往粉嶺龍躍頭、聯和墟和粉嶺公路，毋須途經上水和粉嶺市中心的現有道路，繁忙時段可節省約10分鐘車程。

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