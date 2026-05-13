港男深圳揼骨驚遇「來都來了2.0」險失守 韓系男技師行為太「到位」 突問「那兩個字」嚇到速逃 記者聯絡事主獲店名｜Juicy叮

一名港男近日在社交平台上，分享自己在深圳按摩時懷疑遇上「來都來了2.0」，他因女朋友吃醋而特意選擇男技師，豈料卻遇上人生中最嚴峻的「貞操保衛戰」，帖文在短短兩日已累積逾1百萬人次瀏覽量，更被轉載至連登討論區，成為熱門話題。

《星島頭條》記者聯絡到該男事主，他透露了涉事按摩店的名稱。

港男深圳揼骨驚遇「來都來了2.0」險失守 韓系男技師行為太「到位」 突問「那兩個字」嚇到速逃 記者聯絡事主獲店名↓↓↓↓

女友呷醋禁搵女技師 分房按摩成噩夢開端

樓主在帖文中表示，5月2日周六與女友在深圳用膳後決定去「揼個骨」，女友因擔心女技師按摩會「出事」而吃醋，故要求樓主選擇男技師。由於店內當時沒有雙人房，兩人被迫分房進行按摩。

樓主換上店方提供的即棄底褲後，形容「恐怖劇場正式開始」。他指出，該名男技師在按摩大腿與臀部時，動作極度不尋常且頻頻越界，甚至有多次不必要的身體接觸，觸碰到其下身敏感部位。樓主強調自己當時曾特意發出「喂」一聲示意制止，但對方「完全當聽唔到」。

蒙眼後行為更猖狂 專業術語背後藏玄機

最令樓主感到不安的是，當按摩進行到足部及上半身時，技師的身體距離與觸碰方式已遠超專業範圍，更形容對方的舉動令他感到極度噁心，「好似好想話畀我知佢『有反應』咁」。

及後，技師要求樓主戴上蒸氣眼罩，在視線受阻的情況下，對方行為變本加厲，更突然詢問：「帥哥，要不要護腎？」

樓主當時已感到事態嚴重，即時拒絕。怎料在推油過程中，技師的動作竟觸及胸部敏感位置，手法極度越界。最令樓主尷尬的是，由於長時間受到物理刺激，身體不自覺出現了生理反射。技師見狀，竟隨即貼近耳邊低聲詢問：「要不要扶陽？」

樓主在文中絕望地解釋：「係男人都明，係生理反射唔代表鍾意。」他聽到這句極具衝擊力的「扶陽」後，認為事態嚴重，直言當刻「嚇到魂魄都唔齊」，深怕會發生更不可挽回的事，隨即大喊：「唔使喇，差唔多可以停！」並以「九秒九」的速度衝出房間尋找女友。

網民：「傳說中嘅來都來了」 避雷帖文竟變「逆向宣傳」

樓主事後將經歷分享至Threads，提醒大家「男仔真係要保護好自己」，帖文瞬間引爆網絡，轉發量驚人，不少網民對「扶陽」一詞感到新奇，紛紛留言笑指：「學會一個新詞語」、「呢篇文基味濃」。

大批網民湧入留言笑爆嘴，有人揶揄樓主「...只係你接受唔到原來自己心中都有座斷背山」、「一開始以為係膠post，但睇落feel到你係認真越睇越好笑」，有不少網民借用紅姐名句調侃：「傳說中嘅來都來了」、「出埋唔好蝕？」

有網民則理性分析，該場所可能並非單純的按摩店：「呢個場應該本身有做開特別生意」、「技師以為你都係尋求呢種刺激」。

更有趣的是，雖然樓主是為了「避雷」而發文，但隨後他再發帖表示，信箱已被數以千計的私訊（DM）塞爆，當中不少網民竟是詢問「邊間想試」、「求推介」或「技師Number」，甚至有人問他收費多少（樓主透露加了¥300），令他哭笑不得。

事主澄清：百分百真人真事 非廣告、非作故

面對部分網民質疑樓主帖文是AI創作或廣告，樓主嚴正澄清：「絕不是老作，不是親身經歷冇可能寫得咁巨細靡遺」，並強調自己是「鋼鐵直男」，有生理反應純屬自然科學現象，「生理反射唔代表鍾意」。

他最後呼籲男性網民，北上按摩時若發現技師行為有異，一定要勇敢開聲或即時終止，否則「驚恐與尷尬」將會伴隨整個按摩過程，甚至留下心理陰影。

樓主形容男技師「韓仔咁」 記者聯絡涉事人獲店名

《星島頭條》記者以網民身份聯絡到該男事主，為證所言非虛，他透露了涉事深圳按摩店的名稱，記者翻查網上有關該店的介紹，店家屬連鎖店，直營店有數十間，店內技師自營培訓，有「深受港人喜愛」「品牌認可度高」的讚譽。

樓主在後續帖文中提到，他事後翻查涉事店的專頁，發現他們真的有服務標明「扶陽」的字眼，不過，記者今日（13日）翻查該店IG及FB專頁內容，則未見有關字眼的服務。

樓主在回覆留言表示，過半數DM的網民其實都是想去「試伏」，並形容該名男技師「韓仔咁」「男人角度都幾型」。不過為了保護私隱，以及避免惹上官非或「驚佢地比人book到聖誕」，樓主堅拒在網上公開涉事按摩店名稱，讓這間擁有「扶陽」神技的骨場繼續成為網民心中的一個都市傳說。

來源：path2demon＠Threads

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