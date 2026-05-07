「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？｜Juicy叮

有網民在社交平台分享在一間文具舖，目睹一名女僱客因買數枝筆，嫌棄總共三十多元的價格太貴，竟咒罵店主「等一齊執笠啦！」，帖文引起極大迴響，更罕見地引來大批本地實體店老闆「圍爐」大吐苦水。

「等一齊執笠啦！」買筆嫌貴咒罵文具舖 罕見引大批零售店老闆洗版控訴：香港實體零售已成笑話？↓↓↓↓

在社交平台Threads發文的這位網民，在帖文開宗明義嘆息「香港實體零售已成笑話」，他分享了本周二（5日）在一家舊式文具舖偶然聽到的一段離譜對話。

當時一名中年女顧客拿著幾支筆準備結帳，聽到老闆報價三十多元後，立刻大感不滿指：「幾支筆咋喎，咁貴？」老闆無奈解釋已經很便宜，但女顧客依然不依不饒，竟拿其他店的結業貨作比較：「痴線咩，隔離人哋清貨3蚊枝咋(執笠清貨)，人哋都實有賺啦！」

最令人心寒的是，當老闆大吐苦水解釋實體店需要負擔租金及燈油火蠟，只求「賺餐晏仔」時，該名顧客竟冷血地反唇相譏：「咁暴利，等一齊執笠啦你哋！」

這番說話令樓主大感不解，感嘆不知從何時開始，香港人已經習慣了等店舖結業清貨或蝕賣，只要店家賺少少正常利潤，就會被扣上暴利的帽子。

店主罕見集體上水留言：零售業係冰河時期

這篇帖文瞬間戳中了無數本港網民及零售業者的痛處，大批本地零售店的老闆罕有地紛紛在留言區現身說法。

有經營三十多年的本地童書出版社負責人直指現時是「冰河時期」，感嘆：「今日嘅香港零售係真係好難做，可能係我地比較悲觀，睇唔到個好處。」一家獨立書店的老闆亦無奈道出心聲，指很多人沒有做過生意，常常以為店家必定賺錢：「都唔知人地要賣幾多枝筆先交到租，更加唔會諗人地分分鐘1蚊人工都袋唔到」。

面對客人無理的格價，有專營桌遊場地的店主感到匪夷所思，直言部分客人存在邏輯斷層：「完全唔會考慮租金人工，尤其係香港呢個地方嘅租金人工呢啲咁關鍵嘅Factors。」

有尖東老字號玉器店坦言「香港零售業好多都係捱緊」；有轉戰飲食業的外賣店主更表示，正因為「無得做零售」才轉行搏一搏，畢竟「除咗產品成本價，租金，人工，水電雜費都唔係小數」。

有雪茄店主更以反諷語氣留言：「賺錢係唔應該、賺錢唔係天公地道，要去由客去估你成本人工，再決定俾店家賺幾多。」

習慣網購與香港物價脫節？

除了店主大吐苦水，大批網民亦紛紛留言探討這種畸形的消費心態，有網民直指這種風氣極度諷刺：「好多人都一邊貪平淘寶拼多多，一邊嗌好慘舖頭冇生意」。

該網民點出核心問題，指買開內地網購平台的客群已經與香港物價脫節：「佢哋永遠用『平』去judge，已經睇唔到香港個成本有幾高，同時又justify一個差啲嘅品質」，有網民甚至苦笑指，有傳媒或KOL經常宣揚「蝕錢等於良心小店」，導致大眾潛移默化覺得「要賺錢就等於奸商」。

點解唔係淘寶買？網民行動力撐實體店：唔想越嚟越少舖

儘管現實殘酷，但仍有不少街坊對實體店抱有情意結，有專營紙品文具的手作店主表示，經過舊式文具店「總係忍唔住入去兜個圈」。有網民分享自己堅持光顧實體店的原因：「當我用緊Pilot擦得甩原子筆，我同事走嚟話點解唔係淘寶買幾蚊枝平好多，我答佢因為唔想越嚟越少文具舖。」

樓主亦留言表示，明白大家想省錢，但「都唔好等到人哋執笠先買啦」，因為零售業差「經濟咪又係循環咁差，最後咪又係自己受」。

來源：wonghoman_＠Threads

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