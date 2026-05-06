本港3月零售銷售貨值按年升12.8%勝預期 政府 : 短期前景大致正面

政府統計處今日（6日）發表最新的零售業銷貨額數字。今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，較去年同月上升12.8%。今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期上升11.8%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計上升12.1%。

今年首季零售業網上銷售價值臨時估計升30.1%

在今年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為33億元，較去年同月上升35.1%。今年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同期上升27.5%。與去年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計上升30.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年3月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升18.1%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升27.2%）；超級市場貨品（上升0.6%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升30.1%）；藥物及化妝品（上升3.1%）；服裝（上升8.3%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.0%）；百貨公司貨品（上升1.3%）；汽車及汽車零件（上升80.8%）；書報、文具及禮品（上升3.0%）；傢具及固定裝置（上升0.6%）；以及眼鏡店（上升7.4%）。

另一方面，今年3月與去年同月比較，燃料的銷貨價值下跌14.2%。其次為中藥（銷貨價值下跌5.4%）；以及鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌10.2%）。

政府: 汽車銷售強勁 因電動車稅務優惠3月底屆滿致訂單急升

政府發言人表示，3月零售銷售繼續增強。零售總銷貨價值按年上升12.8%，大部分零售商主要類別均有增長。各個類別當中，汽車的銷售尤為強勁，這是受惠於電動私家車首次登記稅寬減在3月底屆滿，訂單在限期前急升所致。



展望未來，受惠於本地需求復蘇、訪港旅遊業持續增長，以及宏觀金融環境利好，零售銷售的短期前景大致正面。政府會繼續監察地緣政治緊張局勢波動的下行風險，衡量當中對本地消費市道的潛在影響。