Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3月零售額按年增近13%至339億元 謝邱安儀：增長由三大類別帶動 電動車稅惠尾班車引發趕購潮

社會
更新時間：09:27 2026-05-07 HKT
發佈時間：09:27 2026-05-07 HKT

本港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升12.8%，連續11個月錄得升幅。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月份升幅主要受汽車、電器及珠寶首飾等個別類別帶動；至於剛過去的「五一黃金周」，傳統遊客區人流顯著上升，惟受港人外遊、北上消費及天氣因素影響，本地市場表現好壞參半。

謝邱安儀今（5月7日）在電台節目形容數字符合預期。她指出，將1、2月份合併計算的增幅為11.8%，與3月份的12.8%相若，反映本港零售業目前維持「低雙位數」的平穩增長。然而，她提醒市場不應忽略「低基數效應」，去年3月份的總銷貨價值僅約301億元，處於相對谷底位置，因此按年比較容易呈現較大升幅。

3月份增長主要由三大類別帶動

她分析各零售類別的表現時指出，3月份的增長主要由三大類別帶動，且各有其個別原因，並非全面性的消費力反彈：汽車及汽車零件（按年升80.8%）： 主要由於電動車「首次登記稅」寬減安排出現變動，引發市民於3月底前趕搭尾班車所致；電器及其他未分類產品(按年升30.1%)， 升勢延續自去年9月推出的大型新型號電子產品，帶動市場換機需求。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（按年升27.2%）： 謝邱安儀解釋，該類別升幅完全由金價飆升帶動。相比去年同期，金價已大幅上升約四成；換言之，雖然整體銷售額上升27.2%，但實際賣出的黃金件數及交易量並未如以往多，純粹是商品價值上升所致。

五一黃金周遊客區人流顯著上升

總結剛過去的「五一黃金周」表現，謝邱安儀表示，傳統遊客區如尖沙咀、旺角及銅鑼灣的人流的確有顯著上升。然而，並非所有商店及零售類別都能受惠。據受訪會員數據顯示，旅客消費主要集中在化妝品、珠寶首飾、個人護理及保健品等特定類別，相關商戶在黃金周期間錄得單至中雙位數的營業額升幅；同時，商戶是否推出大力度的推廣優惠，亦直接影響其生意表現。

謝邱安儀指，反觀本地市場，受制於本地市場的一些因素，表現則相對疲弱，好壞參半。她解釋，五一長假期帶動大量港人外遊或北上消費，加上5月3日本港發出黃色暴雨警告信號，惡劣天氣進一步打擊本地市民外出消費的意欲，大部分受訪會員均反映本地商場人流錄得下跌。在本地客群為主的類別中，商戶表現參半，部分商戶憑藉大力度推廣優惠，成功提高顧客的平均單價，做到「不跌反升」或收窄跌幅；但亦有部分商戶錄得單位的跌幅。

不明朗因素下預計年底升幅或收窄

展望未來零售業前景，謝邱安儀抱持審慎態度。她指出，雖然金價等因素暫時支撐了部分零售數據，但相關升勢已經開始收窄。加上全球宏觀環境仍存在重大不明朗因素，如美伊戰事，協會暫時未敢對下半年的零售表現作出任何預估。

她預期，除非未來數月有新的利好因素或動力出現，否則在沒有重大變化及負面因素的影響下，本港零售業的增長步伐去到今年年底時，升幅可能會收窄。她期望香港經濟持續向好，未來能有更多正面因素帶動零售業繼續向上。

相關新聞：

本港3月零售銷售貨值按年升12.8%勝預期 政府 : 短期前景大致正面
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
15小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
17小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
3小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
18小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
15小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
22小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
13小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
18小時前
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
18小時前
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
鼎爺父子爭產風波爆羅生門 李泳漢反指李泳豪逼兩老分身家 李家鼎於靈堂向親戚道心聲？
影視圈
15小時前