3月零售額按年增近13%至339億元 謝邱安儀：增長由三大類別帶動 電動車稅惠尾班車引發趕購潮

本港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年上升12.8%，連續11個月錄得升幅。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，3月份升幅主要受汽車、電器及珠寶首飾等個別類別帶動；至於剛過去的「五一黃金周」，傳統遊客區人流顯著上升，惟受港人外遊、北上消費及天氣因素影響，本地市場表現好壞參半。

謝邱安儀今（5月7日）在電台節目形容數字符合預期。她指出，將1、2月份合併計算的增幅為11.8%，與3月份的12.8%相若，反映本港零售業目前維持「低雙位數」的平穩增長。然而，她提醒市場不應忽略「低基數效應」，去年3月份的總銷貨價值僅約301億元，處於相對谷底位置，因此按年比較容易呈現較大升幅。

3月份增長主要由三大類別帶動

她分析各零售類別的表現時指出，3月份的增長主要由三大類別帶動，且各有其個別原因，並非全面性的消費力反彈：汽車及汽車零件（按年升80.8%）： 主要由於電動車「首次登記稅」寬減安排出現變動，引發市民於3月底前趕搭尾班車所致；電器及其他未分類產品(按年升30.1%)， 升勢延續自去年9月推出的大型新型號電子產品，帶動市場換機需求。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（按年升27.2%）： 謝邱安儀解釋，該類別升幅完全由金價飆升帶動。相比去年同期，金價已大幅上升約四成；換言之，雖然整體銷售額上升27.2%，但實際賣出的黃金件數及交易量並未如以往多，純粹是商品價值上升所致。

五一黃金周遊客區人流顯著上升

總結剛過去的「五一黃金周」表現，謝邱安儀表示，傳統遊客區如尖沙咀、旺角及銅鑼灣的人流的確有顯著上升。然而，並非所有商店及零售類別都能受惠。據受訪會員數據顯示，旅客消費主要集中在化妝品、珠寶首飾、個人護理及保健品等特定類別，相關商戶在黃金周期間錄得單至中雙位數的營業額升幅；同時，商戶是否推出大力度的推廣優惠，亦直接影響其生意表現。

謝邱安儀指，反觀本地市場，受制於本地市場的一些因素，表現則相對疲弱，好壞參半。她解釋，五一長假期帶動大量港人外遊或北上消費，加上5月3日本港發出黃色暴雨警告信號，惡劣天氣進一步打擊本地市民外出消費的意欲，大部分受訪會員均反映本地商場人流錄得下跌。在本地客群為主的類別中，商戶表現參半，部分商戶憑藉大力度推廣優惠，成功提高顧客的平均單價，做到「不跌反升」或收窄跌幅；但亦有部分商戶錄得單位的跌幅。

不明朗因素下預計年底升幅或收窄

展望未來零售業前景，謝邱安儀抱持審慎態度。她指出，雖然金價等因素暫時支撐了部分零售數據，但相關升勢已經開始收窄。加上全球宏觀環境仍存在重大不明朗因素，如美伊戰事，協會暫時未敢對下半年的零售表現作出任何預估。

她預期，除非未來數月有新的利好因素或動力出現，否則在沒有重大變化及負面因素的影響下，本港零售業的增長步伐去到今年年底時，升幅可能會收窄。她期望香港經濟持續向好，未來能有更多正面因素帶動零售業繼續向上。

相關新聞：

本港3月零售銷售貨值按年升12.8%勝預期 政府 : 短期前景大致正面

