手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出藏4大疑點 廣華醫院籲：勿向可疑信件繳費｜Juicy叮

有網民昨日（25日）在社交平台Threads上載一封疑似來自廣華醫院的欠款通知書，信件像真度極高，但被網民踢爆暗藏多個疑點，高度懷疑是詐騙信，引發網上熱烈討論。廣華醫院發言人今日（26日）提醒市民，切勿向來歷不明的可疑信件提供任何個人資料及繳費。市民如有疑問，可致電廣華醫院電話2332 0400查詢或透過查閱「HA Go」了解繳費詳情。

手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出 網民踢爆藏4大致命疑點 廣華醫院：勿向可疑信件繳費

該名網民發帖表示「近日收到封醫院嘅欠款信」，信件要求繳付港幣150元的欠款，並附上轉數快（FPS）的QR code。從樓主上載的相片可見，該信件為白色信紙，上方印有醫管局及廣華醫院的中英文名稱、標誌及地址，設計非常逼真。

不過，樓主隨即發現多個疑點，首先他認為醫院收費模式通常是「睇前比診金，拎藥前比藥費」，而且自己近期並無使用服務，因此感到奇怪。

而最關鍵的破綻，莫過於信件的日期矛盾：「信入面20號前付清，信封面22號寄出」！這個時間上的低級錯誤令他不禁在帖文中疑惑：「如果真係騙案，未免太有心機了吧，但唔係騙案，又未免太低級錯誤」。

網民獻計拆解騙局 最大共識：Check「HA Go」App

帖文引發熱烈迴響，網民們幾乎一致認為這是新型騙案，並紛紛獻計，最多人提及的「拆解天書」就是醫管局官方手機應用程式「HA Go」。

不少網民都建議「開HA go一睇就知」，「直接HA GO app 交錢，唔好理會封信」。有網民更分享經驗，指現時App功能十分方便，「我媽acc加左我做照顧人，我acc連我老母d覆診都睇到」，所有紀錄及費用一目了然。

網民熱議這款追款信四大疑點：

1. 限期謬誤：對於信件寄出日竟遲於付款限期的問題，有網民指出：「假囉。淨係20號前要付清但22號至寄出呢樣，就知你都唔使理佢啦。」

2. 信件外觀：有曾收過真實欠款信的網民分享經驗，表示「我都有收過廣華嘅欠款信...個信封樣同你依封唔一樣」，亦有人稱醫院的催繳帳單並非白色。

3. QR Code陷阱：騙徒在信中附上QR Code，意圖引導收信人直接付款。有網民提醒，新聞曾報導冒充政府部門的信件騙案，同樣是利用QR Code盜取個人資料或金錢，手法如出一轍。

4. 字體爭議：更有眼利的網民放大信件，質疑「醫院個醫字錯嘅」，不過樓主對比後則認為「好似一樣」，可見騙徒在細節上亦力求逼真。

廣華醫院：勿向可疑信件繳費

就社交媒體貼文討論，懷疑有病人收到虛假賬單，廣華醫院發言人今日（26日）強調，醫院會按既定程序發出各項服務付款提示及郵寄紙本賬單，醫院管理局流動應用程式「HA Go」會員更可透過流動應用程式收到繳費通知及查閱賬單。市民可透過醫院管理局的網站了解有關繳費的詳情。

發言人提醒市民，切勿向來歷不明的可疑信件提供任何個人資料及繳費。市民如有疑問，可致電廣華醫院電話2332 0400查詢或透過查閱「HA Go」了解繳費詳情。

警方呼籲切勿亂掃QR Code

本月（4月）中，有網民亦在社交平台表示，收到收到一封聲稱來自香港政府「檢控部」的信件，信內附有二維碼（QR Code），企圖誘騙市民掃描二維碼，進行詐騙活動。

旺角警區亦透過facebook專頁發帖呼籲市民慎防假冒政府信件，切勿亂掃QR Code， 旺角警區溫馨提示：

核實身份：政府部門一般不會透過掃描信件上的 QR Code 要求提供個人敏感資料或進行轉賬。

保持冷靜：收到可疑法律文件時，應先根據官方渠道（如政府網頁）查詢相關部門的聯絡電話，並直接致電核實。

切勿亂掃：不要隨便掃描來歷不明的 QR Code，防止手機被植入惡意程式或進入釣魚網站。

如果懷疑收到詐騙信件，請即致電警方 「防騙易18222」熱線查詢，使用 「防騙視伏App」搜尋可疑網址或名稱。

來源：double_c_burger＠Threads