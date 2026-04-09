騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮

街頭騙局又新有進化版！有女網民在社交平台分享在尖沙咀天星碼頭，遇上以$13船飛作誘餌的千元假鈔局，事後她心痛慨嘆的一番話引發網民共鳴熱議。

騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴↓↓↓↓

女事主在帖文中表示，剛過去的周日（5日）正準備在尖沙咀天星碼頭入閘，打算乘船前往灣仔，但「入閘前比兩個中亞男士叫停咗」，對方聲稱不懂得如何購買船票。事主熱心幫忙操作售票機，惟對方表示沒有電子支付方式，並詢問事主可否代為付款，他們再以現金方式歸還。

碼頭驚魂：好心幫忙反被催促

事主見船費只是13元，便問他們有沒有零錢。這時，對方只「做樣攞咗3蚊出泥」，當事主追問餘下的10元時，其中一人竟「打開個銀包話得張1000蚊」。事主見面額巨大，建議他們向職員求助，但對方卻稱職員無法找換，並堅持要事主幫忙。

事主此刻察覺有異，覺得「佢地鬼鬼地」，便以自己只有八達通為由拒絕。沒想到對方竟催促說：「有船啦」。事主沒有理會並轉身離開，但最諷刺的一幕發生了，「佢哋唔知用咗咩方法入閘，跑過咗我順利登船，而我Miss咗班船。」

向騙徒喊話：「我希望繼續保持善良 但請不要利用人類的善良」

事主總結時認為，騙徒的目標並非區區13元的船費，而是「好大機會係想博人同佢唱咗嗰張1000蚊」。

她慨嘆，正是因為這些人的存在，導致「人同人之間嘅信任越嚟越薄弱」，她表示自己曾試過在街上需要別人幫忙，結果「都冇再有人願意伸出援手」，她痛心地向騙徒喊話：「我希望繼續保持善良，但請不要利用人類的善良。」

網民共鳴：騙子太多 好人難做

帖文一出即引發大量網民共鳴，許多網民認為事主非常警覺，並直指這很大機會是騙案，騙徒手中的千元大鈔「好大機會係假鈔，小心」。有網民更表示：「我寧願蝕$13（當捐錢賣旗做咗善事）好過最後你幫佢唱散咗張$1000」，以免收到假「金牛」而因小失大，有網民更指出，類似的「唱錢」騙案手法，電視節目《東張西望》也曾經報導過。

不少網民都認同及感嘆「好人越來越難做！太多騙子」，有網民稱，因為騙子橫行，現在「見到唔係香港人都直接無視」，甚至「任何人經過問我嘢，我都當睇唔倒」，以求自保，避免麻煩。

對於應對方法，網民亦紛紛獻策，大部分人都認為，只要涉及金錢，「一律say NO」，或者建議對方「自行去附近7仔OK買啲嘢都唱到」，網民們認為更直接的方法是「即刻搵警察」，有網民強調：「我覺得這個世界上真是需要人幫助，只會是，『請你幫我報警』，而不是你可不可以借錢或給他錢！」

不過，亦有網民分享自己曾遇到類似情況，最後同情心驅使下跟對方換錢，幸好「最尾入落去入錢機係真鈔！」雖然如此，大部分留言都認為，現今社會必須「做人要保持善良但要有防人之心」，尤其女性單獨外出時，更要加倍小心。

來源：ginachantc_＠Threads