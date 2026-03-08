佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮

有港女在佐敦街頭遇到一名七旬婆婆突然走近，向她求助希望她幫手「撳手機密碼」，但該婆婆一個動作令女事主起疑，識破這極可能是新型街頭騙局，引發網民熱烈討論。

佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招↓↓↓↓

有港女在社交平台發帖表示，日前在佐敦一間餐廳門外等候外賣，一位年約七旬的婆婆突然走近，並展示其手機，向她求助，樓主在帖文中憶述當時情況：「佢話 : 妹妹，我隻手指唔好，撳唔到電話，妳幫我撳啊！我密碼係xxxx。」

婆婆稱「手指唔好」求撳密碼

婆婆隨後更用手指將電話螢幕掃到輸入密碼的頁面，要求樓主幫忙，但是婆婆這個微小的動作，卻讓樓主瞬間起了疑心。

樓主在帖文中表示：「個下我好懷疑...你話撳唔到，但又掃得到wor」，她心想，如果婆婆真的無法操作手機，那這次幫忙也只是治標不治本，日後她仍會面對同樣困難。

基於這個疑點，樓主最終選擇拒絕：「吓，妳自己撳啦」，婆婆聽後便轉身離去，事件過後，樓主仍心存疑問，於是發文詢問廣大網民：「大家覺得佢係真心定係呃人？」

帖文一出旋即引起網上熱議，不少網民都認為樓主的警覺性極高，做得非常正確，有網民指出：「呢啲情況你唔幫佢，佢唔會有即時嘅危險或者傷害，但如果你幫佢，你就有可能有危險，防人之心不可無。」樓主亦認同此說法。

網民：或涉盜取生物認證或「碰瓷」

不少網民亦同意樓主擔心，指這極可能是一種新型騙案，有網民警告，這可能是為了盜取個人資料的騙局：「大陸網上騙案，好似話唔知點用你資料借錢，再過走，部電話對住你果時其實前置鏡頭就已經錄住你個樣，你再禁果幾個驗證碼就代表係你本人借錢。」

另一位網民更表示：「最新呃錢方法...佢已經掃描咗你個樣、同埋音頻，及指紋，可以攞晒你戶口嘅錢。」這種說法讓樓主大呼好彩：「omgggg!!!真係好好彩我無掂到佢電話炸。」

除了盜取資料外，「碰瓷」亦是網民認為的另一大可能，有網民表示，騙徒可能會在你接觸手機後，反過來誣告你弄壞其電話並索取賠償：「陣間話你整壞佢部機要你賠錢。」

世態炎涼？ 好心人難做？網民獻計自保

面對層出不窮的騙案，不少人都感到無奈，有網民感嘆：「唉，點解世界變到咁，好怕第時老咗需要人幫時冇人幫我。」樓主則回應，大家並非冷漠，只是要分辨是非，「合理上需要幫忙一定大家都會幫」，不應被「情緒勒索」。

有網民坦言：「而家想做好人都要考慮好多嘢」，表示自己也曾遇過類似情況，但只敢「用把口教佢」，不敢親自動手。最多網民建議如遇到相同情況的自保方法就是直接表示「幫你報警」，有網民表示，如果對方是真心求助，尋求警方協助是最穩妥的方法；如果對方心懷不軌，聽到「報警」二字自然會知難而退。

來源：ialwobniar_＠Threads



