婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮

有女網民在網上發片發文指，在便利店目擊一名婆婆手持一疊點數卡，準備付款，懷疑她正墮入騙案：「係咪有單騙案準備發生？」她直擊機警的女店員力圖死守婆婆棺材本，展開一列串對質，甚至大爆金句的情況。

事件引起熱議，不少網民分享類似經歷，大讚便利店職員，同時慨嘆騙案手法層出不窮，家中長者防不勝防。

婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆一句話死守棺材本：「你個仔...」↓↓↓↓

有女網民在社交平台發帖表示：「係咪有單騙案準備發生？」根據樓主上載的相片及影片，事發地點為一間便利店，相中可見，一位身穿紫色外套、背著粉色斜孭袋、拉著一個小型賣餸車的婆婆，正站在收銀台前，她手上拿著一疊點數卡，神情似乎有些不知所措。

職員勸告時 騙徒電話催促

帖文指，當時便利店的職員正極力勸阻婆婆，擔心她被騙，更一度追問：「屋企人知唔知？」婆婆當時回答：「知。」最令人心寒的是，其間婆婆還接到一通電話，對方竟在電話中催促她「快啲買」。

在樓主上載的短片中，雖然未有拍到店員的樣貌，但清晰錄到一名女店員語氣嚴肅地對婆婆說：「你個仔你都要認真啲，真係唔係講笑！」有網民初時聽不清楚，樓主其後解釋，店員的意思是叫婆婆「要聊真啲（可能叫佢傾得深入啲）」，即是與家人深入溝通，非常用心良苦。樓主亦在留言中補充，該名「職員姐姐處理中，拖住唔幫佢比（畀）錢先」，以拖延方式保護婆婆。

網民分享心酸長者騙局：「佢坐響街角喊」

帖文一出引發迴響，不少網民分享自己或身邊人遇到的類似騙案，有前便利店職員表示，曾遇過一名阿叔堅稱認識對方要買點數卡，但言談間又自爆「未見過面」。

該職員於是「扮收銀機連唔到線出唔到code比佢」，巧妙地阻止了交易，不過該網民透露，事件的結局卻非常悲慘：「之後隔日見佢坐響D街角喊...」。

另一名網民則分享，曾在青衣城協助一名婆婆連接Wi-Fi，卻發現她的WhatsApp正不斷傳送點數卡序號的相片給一個所謂的「契仔」，原來該名「契仔」身處新加坡，兩人從未見面，騙局已持續一年半。

該網民說，儘管想為她報警，婆婆卻堅決拒絕，更表示家人早已提醒過她，但她不信，婆婆最後的決定是：「如果契仔聖誕冇嚟香港搵佢，就信係詐騙。」網民呼籲：「多啲關心下家中老人家，佢哋只係缺乏一個可以經常傾訴、關心佢哋嘅人。」

網民：點數卡成長者詐騙新寵

不少網民則聚焦樓主今次目擊的事件，不少網民對於婆婆陷入點數卡騙局表示不解：「其實D點數卡點用？最後可以套現返錢？」有人解釋，點數卡因其匿名及難以追蹤的特性，已成為騙徒常用的工具，騙徒通常會指示受害人購買大量點數卡，然後拍下序號傳送給他們，再經由不同渠道套現。

網民大讚「（該使利店女）職員又幾好人」，認為應「表揚呢間7仔店員」，亦有人建議應「直接999咗先」，讓警方介入，但有網民亦分享遇到想阻止長者被騙有時甚為無奈，有人指家中長者「勸極都唔聽」，「有時啲人要比（畀）人呃點阻都阻唔到。」

來源：kaga_ss＠Threads