騙徒偽造政府「檢控部」信件附QR Code誘掃描 網民AI拆穿騙局 陸偉雄教認清一特徵分真假

近日有網民在社交平台稱，收到一封香港政府「檢控部」的信件，信內附有二維碼（QR Code）。網民利用人工智能（AI）拆穿該信件是偽造，企圖誘騙市民掃描二維碼。大律師陸偉雄接受《星島頭條》電話訪問時表示，要分辨政府信件的真偽，可注意信封上有否執法部門的徽號，他亦​指製造及使用虛假文書已屬刑事罪行，最高可判監禁14年，建議市民帶同信件到就近警署報案，讓警方跟進調查。

網民收 「檢控部」信件附QR Code

有網民在社交平台發帖表示，自己租出近10年的單位收到一封未知收件人的信件，租客擔心有問題而通知屋主。該網民在未拆封的情況下，以圖片形式詢問人工智能（AI），確認應屬於新型騙案，稱「啲騙子真係郵政印章都做得好似。」

網民用AI助識破騙局

網民發帖時附帶信封圖片，信封左上角列有「Prosecution Department 檢控部」字眼；右方附有官方郵政印章，列明「IMPORTANT DOCUMENT 重要文件」、「STRICTLY PRIVATE＆CONFIDENTIAL 私人信件，絕對保密」等字眼；信封下方則列出《郵政署條例》；「開窗」信封中更印有二維碼（QR Code）。

懷疑回覆期限太短不合理

網民指出，該偽冒信件存在明顯破綻，指出香港並無「檢控部」，只有律政司（Department of Justice）轄下的刑事檢控科（Prosecutions Division） 負責，並不存在一個名為「檢控部」的獨立政府部門。網民續指，信件回覆期限極不合理，信件的郵章日期為4月10日，卻要求收件人於4月17日前回覆。考慮到一般信件寄送及回郵所需的工作天數，如此短的期限顯然不合情理，認為是在製造緊迫感，催促收件人倉促作出回應，認為市民如收到信，「真係定啲嚟，記得千祈唔好scan佢個QR code」。

陸偉雄形容信件格式上模仿度高：做得好真

陸偉雄表示，要分辨政府信件的真偽，可注意信封上有否執法部門的徽號。他指，所有由警務處、海關、廉政公署（ICAC）等執法部門發出的正式信件，必定會附有徽號，而今次的可疑信件正正缺少徽號，亦沒有註明是「香港政府公函」。

陸偉雄強調，律政司的角色是向執法部門提供法律意見，本身並非執法或檢控機構，絕不會直接向市民發出「檢控信」，因此信件內容明顯不成立。陸偉雄承認相關信件在格式上模仿度高，「做得好真」，如註明「保密」及引用《郵政署條例》，如一般市民不熟悉，有機會被誤導為有法律效力的信件。

偽冒信件或涉嚴重罪行

陸偉雄警告，偽冒政府信件的行為可能干犯多項嚴重罪行。單是製造一封假信，已可能構成「製造虛假文書」，最高可判監禁14年。若將偽造的信件寄出，則構成「使用虛假文書」，刑罰同樣嚴重。此外，由於偽冒信件背後多涉騙局，意圖誘使收信人跟從指示而蒙受損失，此行為或會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》下的「欺詐罪」，最高刑罰同為監禁14年。

收到可疑信件可帶同信件到就近警署報案

陸偉雄建議，市民收到可疑信件時，切勿跟從信中指引，如致電聯絡人，以免墮入騙徒圈套。他認為，若市民生活忙碌，可直接忽視信件；但如果時間許可，應盡公民義務，帶同信件到就近警署報案，讓警方跟進調查，並採取行動，防止騙案蔓延。

翻查律政司網站，刑事檢控科負責在審訊中代表香港特別行政區進行檢控和處理上訴，向執法機關提供有關調查工作的法律指引，並且通常代表律政司司長行使酌情權，決定是否在香港特別行政區展開刑事法律程序。