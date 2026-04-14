帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮

有港爸在社交平台發文求助，表示自己與太太及一歲女兒在參加完親人的喪禮後，家中發生一連串怪事，懷疑「係咪撞咗嘢野？」，他更公開家中CCTV曝光「不明」怪事，掀起網民激辯，言論夾雜靈異、傳統禁忌與科學分析。

攜1歲女出席白事後全家怪事頻生！CCTV片段曝光 網民激辯：撞邪定流感？

事主在帖文中表示，一家三口在出席完親人白事後，太太當晚深夜便開始發燒，雖然曾一度退燒，但翌日中午「屋企塊鏡突然爛咗」，時間正正是12點14分。

CCTV直擊！鏡子自爆嚇壞港媽

他強調，家中兩隻貓當時並不在鏡子附近，排除了寵物撞破的可能。從他上載上周六（11日）的CCTV影片可見，在標示時間為「12:13:45」時，屋內環境平靜，母親正在家中一角打點。

然而，約12點14分34秒，突然傳來清脆玻璃爆裂聲音，母親明顯受驚，立即轉身衝向BB的方向查看，其中一隻貓貓之後才好奇地走近。事主指太太在鏡子爆開後「feel到好唔舒服」，再度發燒，即使吃了藥也未見好轉，令他憂心忡忡。

司徒法基師傅「路過」指點迷津 網民反應兩極

帖文引發大量網民留言，意見兩極，一些網民認為事主一家是「撞邪」，核心問題在於不應帶年僅一歲的幼兒出席喪禮。著名玄學家司徒法正師傅之子、同為法科師傅的司徒法基「路過」留言，直指：「其實1歲係唔建議去大酒店（殯儀館），呢個已錯」，並解釋如果小朋友是「撞邪風」，通常會「夜間持續發燒，日間正常」。

他建議樓主先從醫學途徑處理，若證實非病毒感染而情況持續，才需要進一步處理，並建議可用碌柚葉水沖涼。

有網民分享恐怖經歷，稱「5年前我去完屋企人喪事 當晚發高燒...醫生話我中咗好強病毒...隻毒依家仲係我身體入面，冇得醫」，提醒事主不能掉以輕心。網民紛紛提供各種傳統化解方法，例如「去衣紙鋪，買15張黃色大百解...抹屋抹身時口唸『大百解，保平安』」、「用碌柚葉煲水沖涼」及「查日腳」等。

另一方面，不少網民則認為事件應以科學角度看待：「去做快測睇吓係咪B型流感啦...你驚得鬼嚟，都唔知過咗48小時食特敏福嘅黃金期未」。另有網民理性分析：「人多地方空氣唔流通，感染傳染病啫，嗱嗱臨睇醫生。」認為發燒是普通感染，鏡子爆裂可能只是巧合。

太太現身說法：不停叫守護神保護BB

在網民熱烈討論之際，事主的太太親自現身更新情況。她感謝各方意見，並表示，當日前往殯儀館途中「不停叫我啲守護神保護BB」，幸好BB一直安然無恙。

她又透露：「我今朝即刻去咗睇醫生，重有用快測，醫生話冇乜大礙」。從她上載的相片可見，快速測試結果顯示她對新冠、RSV及甲乙型流感均呈陰性。她透露，在求醫之餘，也嘗試了傳統方法，例如在家門口燒衣紙，並準備「去買碌柚葉沖涼」，雙管齊下以求安心。

事件中，科學與玄學的交鋒成為最大看點，有網民認為「有病就有病...感冒有感冒鬼？癌症有癌症鬼？...真係唔好玩啦，呢啲叫無知。」但也有網民分享經歷反駁，指曾有朋友信奉基督教的家人，女兒發高燒入院多時不退，最後「查到遇到污糟嘢，跟住化咗啲衣紙後，個細女即刻好返即刻退燒」。

根據衛生防護中心資料，在本港，季節性流行性感冒（流感）一般於一至三／四月和七、八月較為流行。病徵突發且較嚴重，包括發高燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、嚴重疲倦和頭痛，亦可能出現嘔吐和腹瀉。健康的人患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。

來源：__man_fung＠Threads