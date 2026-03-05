正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮

不少人習慣將揮春貼足一年，直到下個農曆新年前才「辭舊迎新」，不過，有玄學師傅昨日（4日）正月十六發帖提醒：「今日（3月4日）正月十六，按傳統係要將揮春除下嘞，否則可能有反效果。」這一「拆揮春」的帖文掀起關注熱議，連不少家庭掛的「福字月曆」亦被波及。

正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留↓↓↓↓

玄學師傅司徒法基昨日（4日）在社交平台發帖提醒網民按傳統，正月十五過後要拆揮春，司徒法基的父親是因電視節目《怪談》而廣為人知的司徒法正師傅。

師傅分享恐怖個案：貼「身體健康」成年反惹病痛

司徒法基在帖文中分享了一個真實個案，指有客人按照他的風水佈局，在家中貼了一張「身體健康」的揮春，但忘記了在正月十五後除下。師傅憶述：「點知佢唔記得咗，果年成日病，後來發現原來唔記得除張揮春......呢下真係應咗全年「身體健康」了。」

他補充，雖然有人會認為是迷信，但他查過客人的命盤，那年並非行病運之年，情況實在「難以解釋」。這番言論令不少網民大感驚訝，紛紛留言「原來要除㗎？」、「貼咗好多年都無除」。

邊啲揮春要除？邊啲可以留？

司徒法基又補充，並非所有揮春都要除下，他指出，財神畫就不需要，因為「財神係入門，保你全年」。另外，有兩種揮春他個人會保留：

千年揮春：指那些已經貼了很久（幾年以上）又沒有損壞的揮春。他解釋：「無咩事唔好郁佢，由佢爛先除。」他舉例，有朋友曾冒然撕下家中一張貼了多年的「一團和氣」揮春，結果「果年全家人丁不和」。他又解釋，之所以有「千年揮春」，是「因為有啲人一直唔知，貼咗千年咁耐，按『無事唔好亂咁郁，做開唔好突然停』嘅中式傳聞，真係唔好搞（拆）。」

出入平安、百無禁忌：他透露，他會保留這兩款揮春，是因為曾「發夢見過袓師爺叫我留」，袓師爺指示「人出門要出入平安，壇要百無禁忌」，「如家中有神位不除，無就除。」

至於米缸貼的「常滿」、雪櫃的「豐衣足食」，他也表示可以保留，而車公廟的風車等信物，則不在此限，一般可掛一年。

網民花式揮春大集合 Chiikawa咁可愛唔使拆？

帖文一出，引發大批網民「斷捨離」困惑，不少人上載自己家中的揮春相片發問，當中不少是近年流行的卡通或精美設計款式，令人「唔捨得除」。

有網民貼出家中牆上三張可愛的Chiikawa卡通造型揮春，詢問是否要除，司徒法基直截了當地回答：「要的。」另一位網民則展示了一個閃閃發光、帶有小馬公仔的「馬上發財」掛飾，表示「好cute，唔捨得除」，司徒法基亦回覆：「正常係要架～。」

「福」字月曆都係揮春？可咁處理...

對於掛在大門後方的「福」字月曆，司徒法基則認為情況特殊，稱「真係審死官」。他表示月曆本身可以保留，但從風水角度「門後唔適宜掛嘢，尤其用釘更唔好」，建議物主另覓位置懸掛。

有網民亦貼出印有可愛招財貓的「招財喵好運」揮春，司徒法基坦言：「正常都要的，所以我自己都唔捨得，而家買普通款算了。」可見師傅也明白大家對精美揮春的兩難。

揮春一定要拆？師傅：其實係咪個個一定有事又未必

此外，有網民展示掛在冷氣機兩旁的「吉星高照」、「年年有餘」四字掛飾，以及一整套包含對聯和立體生肖裝飾的揮春，司徒法基均表示需要除下。對於一些設計精美的單字揮春，有網民詢問能否重用，他則表示「不建議的」，因為揮春本身等同符咒，傳統上不宜翻用，不過他也笑言「其實年年有新款的, 到時或者重有啲更靚呢~」。

綜合各留言，除了上述可保留的特例，大部分揮春如「福」字、對聯、「學業進步」、「心想事成」等，按照傳統習俗都應在正月十五後移除。司徒法基強調，這純屬傳統習俗分享，沒有拆除「也唔一定個個有問題，但一個唔好彩就中伏...」「其實係咪個個一定有事又未必......」「呢啲嘢可以話迷信，信唔信係睇自己啦。」

網民反應兩極：唔通幾十年都做錯？

不過，亦有不少網民對「拆揮春論」表示質疑，有網民就另發帖求問：「究竟正月十五係咪一定要拆揮春？以前一直係貼到第二年」，直言對這個「新習俗」感到非常困惑，引來大批網民共鳴，紛紛表示自己家中也是「由細到大，屋企貼一年喎」，甚至有人笑言「貼咗兩年都無拆過」。

有人亦分享自家習慣：「冇拆癡到第二年大掃除，乾淨兩日又癡個新嘅」，認為這樣才符合「辭舊迎新」的傳統，也是是習以為常的做法。

有網民則認為不能將生病歸咎於揮春，直言：「小病定大病先，唔好咩都懶哂張揮春到」，覺得將巧合的傷風感冒怪罪於一張紅紙，未免過於迷信，有人亦質疑道：「又話十五後要除，咁又點樣千年」，點出「千年揮春」說法與「過節即拆」原則之間的邏輯衝突。不少網民的態度相當堅定，簡單直接地留言「我唔拆」、「No」，表明將繼續維持自家做法。

來源：Threads＠masterszetoken、larisaplm14689



