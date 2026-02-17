Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮

更新時間：11:23 2026-02-17 HKT
發佈時間：11:23 2026-02-17 HKT

大年初一家家戶戶迎春接福，知名文化評論員、次文化堂社長彭志銘卻發現，本港一間老牌銀行每年派發、深入民心的財神爺年畫，竟然有「雙重出錯」，其中一個隱藏錯誤更被指極不吉利，掀起網民關注熱議。

銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利↓↓↓↓

次文化堂社長彭志銘日前在社交平台發帖，驚訝地發現本港一間老牌銀行今年的財神年畫上，有兩大錯誤。該財神爺年畫可謂家傳戶曉，不少商戶會在新春期間張貼門外，宣告啟市日期。

彭志銘在其帖文中指出，今年收到的財神爺年畫，「恭喜發財」的「恭」字竟然少了一點：「幾十年來，（該銀行）每年派送的財神像年畫，都係呢款，點解，今年，個『恭』字，少咗一點嘅？」

他分享的今年和往年的年畫照片中可見，今年年畫，財神手上揮春的「恭」字，下方的心部確實只有一點，而去年年畫「恭」沒有少一點問題。

錯字風波：隱藏錯誤幾十年前已有？

彭志銘更進一步發現，連「發」字的「癶」部首，都寫成了「祭」字的「夕又」部，讓他不禁直呼：「真撞鬼了！」

帖文引發熱烈迴響，有網民翻出去年的年畫版本作對比，發現去年的「恭」字是正確的，但「發」字的寫法原來早已如此。另一位網民亦貼出今年與去年的版本對照圖，留言稱：「原來上年嗰張都係咁」，證實「發」字寫法問題並非今年才出現。

追本溯源：原稿「發」字早有玄機？

這場「錯字風波」引發網民群起考古，有人分享了一張在2023年該銀行展覽上拍攝的原始手繪畫稿照片，並提供關鍵線索：「3年前(2023年)......有幸見過財神畫真跡，『發』字似乎原稿已經係咁寫。不過『恭』字原畫係有一點嘅。」 這意味著「發」字的特殊寫法可能源自原稿，但「恭」字缺少一點，則可能是今年印刷的新錯誤。

不過，有網民展示了70年代的同一款財神年畫，可見當時「恭」字正確，但「發」字的寫法，與原畫及現時的版本卻有不同。

「恭」字少一點 網民創意解讀：等你點睛呀？

事件引發網民熱烈討論，意見五花八門，有人認為是品質監控出現嚴重疏忽，「印刷廠好大疏忽！QC更疏忽！」有人猜測是「AI畫圖，冇識繁體中文字嘅人，認真proof read」的結果。

不少網民發揮創意，以幽默方式解讀，有人笑稱這是「恭喜『祭』財，聽起嚟幾順耳！」將錯就錯，有不少人亦幽默地認為銀行「用心良苦」，是故意留下「一點」讓市民自行「點睛」，「個恭字等你點睛」、「留返一點俾法師開光」，寓意畫龍點睛，開啟財運。

有網民認為是逆向營銷策略：「又係玩緊Marketing！」「引起話題，已經賺咗。」有網民則覺得「大吉利是」，直言「整張咁嘅嘢喺門口，真係發財都冇你份~」。對於這張「錯體」財神年畫，有網民更視之為奇貨可居，笑言：「錯體版更加要好好收藏，隨時升值百倍」。

來源：Jimmy Pang＠facebook

同場加映：葵涌現疑假「藍罐曲奇」暗刪改3款口味 高仿像真6大破綻曝光↓↓↓↓

