姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮

有移居新加坡的女網民在社交平台發文，指自己特意回港出席嫲嫲的葬禮，卻在靈堂上遇到親戚的怪行，讓她極度困惑，引發網民熱議。

姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機↓↓↓↓

有女網民在社交平台發帖表示，事發當日她正在為嫲嫲的喪禮打點，負責接待及點算帛金。此時，她50多歲的阿姨（即事主媽媽的妹妹）突然走近，興高采烈地要跟她玩一個「以物易物」的遊戲。

拿紅色萬字夾「遊戲」

事主表示，當時「佢拎出一個紅色萬字夾，話想同我玩以物易物」，事主這時正忙碌中，便婉拒並請阿姨找她的丈夫。阿姨隨後成功用萬字夾與事主的丈夫換來一支水，但似乎意猶未盡，再次走向事主，堅持要跟她玩，並稱「因為需要同10個人玩呢個遊戲」。

雖然事主感到突兀，但為了盡快打發對方，只好配合同意，沒想到，交換完畢後，阿姨竟提出驚人要求：「佢突然提出要同我（同埋換了的物件）自拍，而背景正正係我嫲嫲嘅照片同靈位。」事主當場愣住，雖然心中百般不願，最終還是勉強完成自拍。

事主事後愈想愈不對勁，坦言：「唔係介意佢同我互動或者換嘢，而係喺葬禮咁莊重嘅場合，佢提出玩遊戲同自拍，令我覺得有啲突兀同唔太尊重。」

從事主上載的相片可見，一隻顏色鮮艷的紅色萬字夾，靜靜地躺在深色的桌面上，在靈堂肅穆的氛圍下顯得格格不入。

網民熱議三大可能性

帖文引發熱烈迴響，網民紛紛對阿姨的動機提出各種猜測，最多網民懷疑事件涉及玄學，認為阿姨的行為是「借運」或「轉運」。

有網民引用風水觀念分析，指出「呢個行為喺華人傳統禮儀同風水觀念上極度唔吉利」，在喪禮這種負能量場合，用紅色旺物換走事主的物件，很可能「被解讀為刻意『借福』或『偷運氣』」，將喪事的晦氣轉移給事主。

有網民再作詳細解釋：「萬字夾 =夾，有夾起d野意思，換你既係水，水能滋潤萬物，水亦可等同=錢。」加上「紅白相沖」的傳統禁忌，令「借運」一說甚囂塵上。

借運？人生課程洗腦任務？

不過，部分網民則認為，事件可能與近年流行的「人生課程」或「洗腦課程」有關：「呢類課程好興玩呢啲野，佢仲要講明10個人，可能真係有啲功課任務之類。」

網民指，這種課程常以「突破自我」、「增強自信」為名，要求學員完成在公眾場合進行的古怪任務並拍照作證，事主也提到阿姨是多年的基督徒，讓部分人認為這比鬼神之說更合理。

留言區也有不少網民認為無須過度解讀阿姨的行為，她可能只是「少條筋」，行為極度「kam」（尷尬）且不懂人情世故，有網民直言：「5歲咁做都應該會俾大人話啦」、「50幾歲人仲蒸生瓜咁，莊重一下好。」面對網民的各種質疑，事主多次無奈回覆，表示當時「個腦function唔到，只想快d打發佢走」，完全沒料到後續發展。

事主感不安求助

在網民的各種「分析」及建議下，事主坦言感到不安，她在更新帖文中表示，已告知母親事件，並「叫佢幫忙請阿姨Delete咗張d相佢」。同時，為了心安，她與丈夫都買了黑曜石作護身符，並決定將那枚紅色萬字夾「拎去廟到處理」，她亦感到對先人不敬，表示會請家人「跟嫲嫲交代一聲，同佢講聲對不起」。

來源：lcmlcm126＠Threads