獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮

有女網民在社交平台發文，指自己首次獲派位於天水圍天恩邨的公屋單位，但面積僅88平方呎，令她陷入兩難，帖文引發熱議，亦引來部分過來人「上水」，分享在這「納米盤」中的生存之道與及生活日常。

獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所↓↓↓↓

有網民在「公屋討論區」FB專頁發帖求助，她寫道：「今日收到信派天恩村恩慈樓88呎！但唔當一次，想知洗衣機可放那里！還在考慮當中！謝解答！」原來，樓主這次編配屬於首次，即使拒絕亦不會計算機會，讓她有更多空間考慮。從帖文可見，她最關心的實際問題，就是如何在僅僅88呎的空間內，安置一部洗衣機。

網民勸「唔好要」：細過劏房

帖文引發熱烈迴響，不少網民對88呎的空間感到震驚，直言「88平方尺咁細？」，有網民更尖銳地形容：「同監倉一樣不過大八尺」、比墳墓「大丁點」，有網民指出，這種「納米單位」連基本傢俬都難以容納，「88呎實在太細，仲細過劏房，傢俬擺唔到，屋企都唔想返」，認為單位根本不適合居住。

有曾獲派此類單位的網民，分享親身「睇樓」經歷道：「個廁所細到得一個人膀頭既寬度」、「肥啲洗手間都要側身入」。一位曾居住在同類單位的網民更分享了極度誇張的「血淚史」，直言：「細到試過上格床落床叉錯腳直接碌入廁所！」

天恩邨88呎單位由來

有網民引用網上資料解釋：「2004年起由中轉房屋改為公共屋邨，但單位仍是中轉房屋的設計標準，最小的單位只有8.19平方米（大約88平方呎）。」

資料顯示，2004年，因中轉房屋需求下降，房委會通過將天恩邨第一期由中轉房屋正式改為公共屋邨，此舉旨在善用房屋資源，將原設計為臨時性質的單位，編配予公屋輪候冊的合資格申請人，雖單位曾作改善工程，但也導致天恩邨第一期保留了較小的單位設計。獲派天恩邨第一期或同類情況的寶田邨，將不會計算在三次公屋配屋機會內。

「過來人」曬圖分享生存之道

由於樓主可以「唔當一次」機會，大部分網民都力勸她放棄，等待下一次更好的編配，「反正唔當一次，等下次啦」、「家人經驗，緊接一派好快第二派。」

在一片反對聲中，有居住在這類納米公屋單位的「過來人」分享經驗，為樓主提供實際建議，有同樣居住在88呎寶田邨單位的網民，上載了一張廚房的相片，可見空間極為狹窄。她分享道：「先說㕑房太小，我要用昇（鋅）盆來放電爐，再加網切菜，便（很）差想到很迫窄」，直言雖然可以放置洗衣機，但居住空間實在太小，她自己收到天恩邨的派信時也選擇了放棄。

另一位曾居住在同類單位的網民則提供了更詳細的「生存攻略」，建議樓主必須善用垂直空間，他建議要購買「碌架床」，「下面衣櫃加檯上面床」，並附上了一張商品參考圖。他還具體教路：「單門細雪櫃放窗台，上揭式歐州洗衣機放廚房，另配上牆層板，唔係你會無地方放嘢」。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組