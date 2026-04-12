公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮

房屋署最近於部分公屋試行兼容「智方便」及「八達通」的非接觸式智能門禁系統，旨在為居民提供更便捷及更安全的大廈保安系統，此項新措施在社交平台引起了網民廣泛討論，焦點轉向打擊濫用公屋，不少網民聯想到系統是否可應用到「捉呃公屋」方面。

房署向《星島頭條》首度披露，新智能門禁系統會保留住戶出入紀錄28天，其後會自動刪除，另外在一些情況下，保存期會較長。

公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長↓↓↓↓

房署於上月（3月）起在黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行「智能門禁系統」，住戶只需使用八達通或「智方便」個人碼即可進入大廈，除可避免大廈密碼外洩的風險外，亦便利居民日常出行，更可為長者解決忘記密碼的困擾。長者只需使用「樂悠卡」進行刷卡，便能便捷回家。

儘管身兼房委會委員的立法會議員梁文廣已公開澄清，強調當局並非以此作為識別濫用公屋的工具，但普羅網民仍聯想到此系統，有助追查長期丟空單位的濫用公屋戶。

網絡熱議：大數據監察？長期丟空單位者現形？

在Facebook及Threads等社交平台上，不少留言都認為新系統或可以成為「大數據」工具，應用於打擊濫用公屋，很多網民甚至已「預先」表態支持房署應用該系統於「捉呃公屋」方面，他們認為，這套系統能有效收集數據，令濫用行為無所遁形，形容是「德政」。

有網民指出，系統可以「記錄曬你出入時間」，若住戶沒有拍卡紀錄，或可被視為「長期無返處所其中一項指標」，從而方便署方識別懷疑濫用公屋的個案，支持網民期望此舉能「增加公屋輪轉率」，將單位交還給有需要的人。

網民：有咩好怕？「除非你呃公屋」

支持網民又普遍認為，奉公守法的居民根本無需畏懼：「除非你呃公屋啫，否則有咩好怕？」認為新系統若應於用打擊濫用公屋，相信能有效篩走濫用者，是絕對的「好事，方便收樓」。

不過，在熱烈討論中，不少網民亦提出假若使用智能門禁系統「捉呃公屋」亦存有漏洞，最常見的「漏洞」就是「跟機」：「一人拍十人跟著入」，或者「管理員開門或跟人一齊入又點呢？分分鐘成個月都拍唔係幾次咭。」

有網民提出「代打卡」的可能性，笑言：「咁就會多左一個職業，pt打卡」，或者將八達通交給朋友「定時去拍卡扮有出入大廈」。不過，其他網民馬上反駁，認為在CCTV的監察下，這些招數未必奏效。有網民建議，應參考寫字樓做法，「逐一拍卡，唔俾跟出跟入」，甚至引入「人面識別」才能真正杜絕問題。

官方首度披露：出入紀錄保留28日 自動刪除

面對眾多網民揣測，房署發言人向《星島頭條》作出回應時表示：「一般情況下，系統會保留相關進入大廈的紀錄28天，其後便會自動刪除。」發言人又謂：「如有涉及罪行或檢控的情況，有關紀錄會保存較長時間，以便有需要時作呈堂證物之用。」

發言人強調，智能門禁系統的運作嚴格遵守《個人資料（私隱）條例》的相關規定，只有獲授權的管理人員才可操控有關系統，包括複製、刪除、處理及保管紀錄等。

目前在率先試行智能門禁系統的公屋，有黃大仙東匯邨及元朗朗善邨，發言人表示：「短短一個月內，兩個屋邨已有超過八成多居民登記使用，反應熱烈，可見系統深受居民歡迎。房屋署計劃將有關系統推廣至更多公共屋邨，以惠及更多居民。」

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