房屋署引入非接觸式智慧門禁系統 梁文廣強調非用作識別濫用公屋 更為方便住戶出入

房屋署最近正式引入兼容「智方便 - 個人碼」及「八達通」的非接觸式智慧門禁系統，並於黃大仙東匯邨及元朗朗善邨試行。身兼立法會議員的房委會委員梁文廣在電台節目表示，智能門禁系統可更方便住戶出入，對其私隱更有保障，亦強調當局不是以此作為識別濫用公屋的住戶。

他表示，市民只需要在智方便登記，之後便可使用二維碼出入，又或預先登記八達通亦可，對於訪客管理上，以往需要拿出身份證予保安員登記有風險，日後透過智方便登記可更保障個人私隱資料。

超過8成居民已登記料需有適應期

至於是否需要熟悉科技的住戶才可用，他認為做法不太難，在大堂有房署同事協助登記一次，之後基本上都用到，且做法與過關使用個人碼出入相似，而目前房署仍有保留密碼系統，縱使住戶忘記帶電話仍可入內。他期望房署可於全港18區內不同屋邨多試，特別是有很多不同出入口的屋邨，相信見到的效果會更明顯。

被問到居民是否適應使用新系統，他指從目前的登記數字看來是不錯的，超過8成人都有登記，但相信要用一段時間才會適應，房署更要教育居民使用新系統的好處，例如密碼流出去很容易有外人進出，保安系統會嚴密很多。

至於是否使用這個系統是否可識別濫用公屋，梁文廣強調目前沒有這個考慮，但長遠是否要做，系統上是可以做到，但每年真正濫用公屋的人是極少數，不用這個系統去監察。

記者：郭詠欣

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