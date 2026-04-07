的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 事主求救：係呃錢定誤會？｜Juicy叮

的士自4月1日起必須提供至少兩種電子支付方式，新例實施不足一星期，有乘客在網上求助懷疑墮支付陷阱，女事主昨日（6日）凌晨懷疑被司機誤導，就一程車資先後兩次拍八達通付款，最終被多收費用，她不禁在網上大呻：「究竟係我有誤會係會退返錢俾我，定係我真係俾人呃？」

此外，網民們亦對於該司機在電子支付下，仍「收齊頭」多收幾毫，感大惑不解而議論紛紛。《星島頭條》正就事件向涉事的士車隊營辦商查詢回應。

的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 事主求救：係呃錢定誤會？↓↓↓↓

一名女乘客於昨日（6日）在社交平台發相發文求助，她於4月6日凌晨由黃埔登上一輛的士前往銅鑼灣。從她上載的車廂相片可見，該的士設有一部電子收費機，屏幕上顯示支援Visa、Mastercard、銀聯、支付寶、微信支付及八達通等多種付款方式。樓主見狀，原打算使用Visa付款，但「司機叫我用八達通方便啲」，她照做。

稱過唔到數 再拎另一部叫乘客嘟

樓主用手機八達通在該收費機上付款，確認機器發出聲響後，司機卻聲稱「唔係呢部機同個價錢未計隧道費」，又指該部機「過唔到數」，並展示「佢（司機）部機」顯示沒有交易紀錄。隨後，司機拿出「另一部」機要求樓主再次付款。

樓主當下雖然照做，但已心生懷疑，馬上「即刻影低晒仲問佢拎單」。她指司機將收據「摺埋咗俾我」，她下車後打開一看，再核對八達通App的紀錄，赫然發現自己被扣款兩次，事件令她相當困擾，「因為我好少搭的士，仲要搭過海，所以我真係唔知其實係唔止呢個數， 純粹見部機有顯示我就撳。」

事主起疑即索單據拍照：總車費$112.6被收$175.6

樓主上載了數張圖片作為證據，其中一張是的士司機證的照片，另一張是的士機印收據，上面清楚列明總車費為$112.6元，當中包括$50元附加費（Surcharge）。不過，收據下方的八達通付款紀錄卻顯示，在凌晨0時56分只扣除了$62.6元。

另一張圖片是樓主的八達通App截圖，當中顯示了兩筆幾乎是同時發生的交易。第一筆在0時56分，由一間的士管理公司收取了$62.6元，與機印收據金額及時間完全吻合。僅僅一分鐘後，於0時57分，再有一筆$113元的款項被扣除，收款方為「的士／中小型商戶」，該金額正正是總車費112.6元「四捨五入」後的數字。兩筆交易總額達$175.6元，比應付的$112.6元多收了$63元。

網民質疑收齊頭：電子方式都要4捨5入？

帖文引發熱烈迴響，不少網民建議樓主報警處理，指事件有可能屬「詐騙」，有網民更不忿地指出：「112.6都要4捨5入收齊頭？...電子方式都要4捨5入？」

在眾多網民留言中，一名自稱是同一的士車隊的司機更留言直斥涉事司機：「佢呃你！」他解釋，車上該部大型收費機的收費金額，是「已經包曬所有隧道費同附加費」，前提是司機必須在按停咪錶前輸入。

自稱同車隊司機籲投訴：佢呃你！

他從收據分析，相信涉事司機是「停錶之後先入附加費」，導致第一筆交易只收了$62.6元的基本車資。他續指，即使司機操作失誤，也不代表可以「咁樣收人哋113（元）」，並指公司（指涉事的士車隊營辦商）有既定程序處理此類問題，建議樓主直接致電公司投訴。

面對網民對涉事司機的強烈非議，樓主一度表現猶豫，擔心是誤會一場，她在回應中表示：「驚真係誤會一場搞到人冇飯開就唔好」，希望先聯絡八達通公司了解清楚。在獲得疑似「行內人」的指點後，她才表示會聯絡相關的士公司。

目前若乘客懷疑的士濫收車資，應記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，並索取收據，其後致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進，交通投訴組並設有網上「的士投訴表格」，此外乘客亦可向警方舉報。

來源：hamsndkup＠Threads