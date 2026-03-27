北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮

港人北上消費成風，除了食買玩，連醫療服務都成為不少人的目標，有網民在社交平台發文，分享她近日一次令人心動的深圳大腸鏡檢查報價，引爆網民一場關於「平價醫療陷阱」的激烈討論。

北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」↓↓↓↓

該女網民在Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」發帖，誠心求問：「請問有冇人試過喺深圳照過大腸鏡檢查？」她表示在網上諮詢過一間位於深圳地鐵站附近的診所，對方開出「低價（人民幣，下同）599（元）檢查」的優惠，但同時列明「割息肉另計，一粒1000至3000元，大小而定」，連「抽取組織化驗又另計」，讓她不禁心生疑慮：「會唔會中伏」。

樓主心動發問：¥599照腸鏡會唔會中伏？

為了證明照腸鏡的「心動價」所言非虛，樓主更上載了一張與診所職員的對話截圖，圖中可見，當樓主詢問切除息肉的費用時，對方明確表示收費「看息肉大小」，價錢由1000至3000元不等，並確認是「每顆計算」，化驗費亦需另外支付，這種「魔鬼在細節」的收費模式，讓這份¥599的「筍盤」瞬間變得「伏味濃」。

網民血淚史：小心私院「隱藏收費」 三甲醫院才是王道

樓主的帖子一出，旋即引來大量網民留言，大部分網民都勸樓主三思，直言「你呢啲私家嘢，好多隱藏收費」，有網民更現身說法，點名某間「專騙香港人」的醫院，指其同樣以599元作招徠，埋單時卻變成八千多元，價錢翻了十幾倍。

另一位網民則以「整雞眼」作比喻，諷刺道：「你望落去就一粒，佢整完就話入面有七七四十九條根，逐條計」，形象地說明一些內地小診所的收費陷阱位。

在一片「勸退」聲中，網民幾乎一面倒地建議樓主選擇內地大型「三甲醫院」（即最高級別的公立醫院），認為這些醫院收費正規、明碼實價，更值得信賴。

平價背後的風險：亂噏病情、手尾長

在熱烈的留言區中，香港大學深圳醫院（港大深圳醫院）成為最多人推薦的選擇，有網民分享親身經歷，指2月底在該院「做大腸鏡+照CT,有兩粒息肉切埋，化驗埋...全套大約$3000」，而且檢查結果更能同步至香港的「醫健通」，非常方便。另一位用家亦表示，上月才在該院完成檢查，「全麻+有幾塊息肉處理再化驗完...都係2000蚊左右有找」，認為收費合理。

不過，有網民則表示曾向港大深圳醫院查詢，對方竟回覆「普通胃腸鏡費用大概要人仔13000元左右」，與其他人的經驗大相逕庭，有經驗的網民隨即解畫，建議不要在網上直接問價，最好是親身掛號看醫生，「睇醫生時再同醫生講你病情，佢會安排」，屆時收費單價錢不合意，「咪唔做走人」。

除了金錢損失，更多網民擔心的是醫療風險，有網民直言：「隊穿條腸，手尾就好長」，甚至可能「要成世用屎袋」，有網民更分享被「亂噏」病情的恐怖親身經歷：「22年香港照4粒切咗...深圳ＸＸＸ醫院見平照多次話我有30粒，嚇到我番香港再照，一粒都無。」

來源：深圳吃喝玩樂資訊關注組＠facebook