北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮

不少港人北上消費食買玩，追求又平又精明，有網民昨日（11日）在社交平台發帖分享找到一個「新興」的慳錢大法，他和朋友北上實測，食飯埋單竟節省逾百元人民幣，引發網民熱議。

北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了↓↓↓↓

有本港網民昨日（11日）在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖表示：「內地最近新興咗一種餐廳代埋單操作。」他指，就是經「閒魚」App「同賣家查代埋單折扣」，閒魚是內地最大的二手物品交易平台。

樓主表示，用此代埋單服務，「實際折扣大約係8.5-9折既優惠，都幾搞笑！」他分享親身經歷，一行五人到深圳Coco Park的一間火鍋店用膳，埋單盛惠人民幣820元。這時，同行的大陸朋友一展神操作，即場在「閒魚」App上找賣家代為付款，最終只需710元便成功「搞定」，足足節省了110元，令樓主大感「新奇」。

從樓主上載的截圖可見，他光顧的火鍋店在一般團購App上只有「¥98買¥100代金券」的優惠，折扣極微，但在「閒魚」App上，卻能輕易搜到該火鍋店「代買單」的服務，賣家更列明「點單後拍二維碼發我」、「我算好折扣，您拍下我付款」，整個流程看似簡單快捷。

點操作？樓主手把手教學

究竟如何「代付」？有網民好奇問及操作流程，樓主亦親自詳細解答，原來過程非常簡單，他解釋：「將要埋單既時候，就上網聯絡閒魚賣家，發個枱面個QR code 俾佢...如果價錢你係接受，就係閒魚付款俾佢，佢就會俾個會員碼俾你，你自己就同餐廳講我有會員，用會員埋單。」

最後，只要在閒魚App上「確認收貨」便大功告成，有經驗的網民更補充貼士：「最好食緊時找，未必咁快回覆。」

知情者揭開「三贏」運作邏輯

正當樓主以為發現新大陸，一些北上「資深玩家」紛紛留言表示「好耐啦」、「兩年前已經用緊」，笑稱樓主「新發現」「你太遲鈍了」，不過有網民則認為此法仍未普及，不是人人知道，留言撐樓主並批評這些「知情者」「唔早分享，自私」。

這些北上老手又解釋，這種「代付」操作背後的原理是「雙贏」，有網民表示，這些閒魚賣家本身是餐廳的VIP客戶，因為他們在餐廳有大額儲值，所以享有極高折扣。他們透過幫客人埋單，一方面可以賺取差價，另一方面能繼續累積消費額以維持VIP等級，而食客則「可以享受比團購更加便宜的優惠」，最終達至餐廳、賣家、消費者「三贏」的局面。

不只食飯！戲飛、揼骨、機場Lounge樣樣得

這股「代付」文化原來早已滲透到內地消費的各個層面，網民們踴躍分享，原來除了餐廳，買戲飛、揼骨、唱K，甚至連機場貴賓室（Lounge）都可以透過閒魚找到更便宜的「代付」優惠。

有網民展示截圖，原價¥106的IMAX電影戲票，代付價只需¥48；亦有人分享「瑞幸，$15 變$10埋單，即買即用。」

雖然聽起來著數多多，但亦有不少網民擔心交易風險，有用家亦提醒留意，但認為只要小心注意可減低風險，因為交易經由平台進行，與淘寶購物類似，在買家「確認收貨」前，款項不會發給賣家，而且可以隨時查看賣家的信用評級。

官方提醒風險：小心踩雷

閒魚屬阿里巴巴集團，據淘寶網閒魚代購避坑指南指出，用戶交易時要留意多點，以免踩雷，包括陌生代付人常以低價誘惑，交易後可能直接失聯或提供虛假物流，建議僅使用官方平台交易，避免使用微信、QQ等私下溝通，避免私下轉帳以保障自身權益。

此外，要堅持在閒魚官方平台上完成交易，不要跳出平台。不要信任來路不明的「低價代付」。另外，確認交易記錄，避免利用假連結，儘量選擇信譽良好的交易對象。



