北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:42 2026-01-13 HKT
發佈時間：16:42 2026-01-13 HKT

不少港人為節省北上車費，都用過港鐵東鐵綫「上水出閘再入閘」這一招慳錢大法，有網民在社交平台發文，實測後竟發現這個方法不但沒有省錢，反而更貴，令他不禁怒吼：「feeling angry」（感到憤怒），其原因惹來網民熱議。

北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？↓↓↓↓

所謂「上水出閘」大法，被許多北上港人奉為慳錢的「民間智慧」，其操作原理是利用港鐵的「分段收費」機制：由於市區直達邊境管制站的車費相對昂貴，乘客會刻意在羅湖或落馬洲的前一站（上水站）先行出閘，稍等約一分鐘後再重新入閘，繼續餘下車程。透過這個簡單步驟，系統會將原本昂貴的單一長途車程，計算成「市區至上水」及「上水至邊境」兩段獨立車程。

這位由屯馬線烏溪沙站出發的網民在「沙田之友」FB專頁發帖表示：「依家喺上水出閘，成人票無着數，仲要貴咗3.6%。」為了證明自己所言非虛，他更附上三張港鐵收費的截圖，清楚列明車費的計算方式。

從樓主的截圖可見，如果由烏溪沙站直接搭到羅湖，全程車費為$33元，但如果採用分段乘搭的方式，先由烏溪沙站搭到上水站，車費為$7.7元，然後在上水站出閘再入閘，乘搭至羅湖站，車費則為$26.5元，兩程車費合計為$34.2元，比直達的$33元還要貴$1.2元，換言之，剛好就是樓主所說的「貴咗3.6%」。樓主本來想慳錢，最後反而「倒蝕」，對此大感不滿。

網民：你係咪外國返嚟？

帖文引來網民熱議，不少網民化身「鐵路達人」，直指樓主「計錯數」，有網民指出問題所在，原來這個慳錢方法並非人人適用：「不嬲一入屯馬線出入係冇著數，要去番（返）傳統港島九龍線先有平。」有網民補充表示，其實「沙田都冇着數㗎」，就算有也只是「平幾毫子」。

網民們笑指樓主「發現新大陸」：「唔係依家喎，好耐世紀之前已經改咗啦，你係咪外國返嚟」，有網民則化身「民間高手」提供更精明的交通路線：「我以為鳥溪沙人會係大學站落車再轉807K。」「先唔理佢幾多錢車費，烏溪沙有807K、287、587，市中心有87K，我點都諗唔到會有人坐屯馬落大圍再北上，而唔係搭巴士或者小巴大學轉」。

資料顯示，「上水出閘」大法這民間智慧，因出發地點不同而有不同收費，慳錢的成效因而並非必然，如對從九龍塘或港島等地區出發的乘客來說，這兩段車費的總和往往比直達車費便宜，因而能輕鬆省下數元。

