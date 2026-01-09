北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮

港人北上消費熱潮從吃喝玩樂，延伸至交通出行，近日有轉場深圳機場出發的港媽，在社交平台發帖，大讚從深圳機場返回香港市區的體驗「好方便」，更聲稱：「全程一個半鐘，包括過關！」掀起熱議，網民們再紛紛分享各種慳錢慳時間的秘技。

北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半↓↓↓↓

有港媽在社交平台發帖分享，她與家人由內地湖北神農架旅遊完畢，回程時首次嘗試直接從深圳寶安國際機場返回香港。她指，在機場出閘後，便能看到前往香港的旅遊大巴櫃檯，她以人民幣180元（約港幣200元）購買了「一大一細」的車票。

樓主實測：1.5小時深圳機場抵達鑽石山 包括過關

整個過程相當暢順，首先獲安排乘坐7人車，約20分鐘便到達深圳灣口岸，過關後，按照指示登上旅遊大巴，直達本港鑽石山市區，樓主驚嘆：「從我機場上車到鑽石山1.5h！」這時間更已包括過關時間。

她又補充，其實還有其他香港目的地可供選擇，而且「深圳飛內地有更多目的地選擇，同埋有時候會平啲！」，為港人提供了返港交通的新思路。

精明網民：分段買票更划算？

帖文一出，即引來各路「旅遊達人」留言，有網民踢爆，直接在機場買套票未必最划算，並教路：「2個人以上的話出深圳機場直接call車去任何口岸，去到口岸過關後，再買直通巴嘅票，都平過你直接係深圳機場買。」這方法讓樓主大感驚訝，回應道：「吓...我唸住一大一細（人民幣）180（元）全包好平添。」

另一位網民亦分享親身經歷，指上月傍晚時段「係深圳機場call車去深圳灣口岸只需要28分鐘，人民幣57蚊（約港幣63.6元）」，即使帶著兩大件行李和嬰兒車，也認為比逼地鐵舒適得多，進一步印證了分段安排交通可能更具彈性及性價比。

Call車 vs 地鐵：哪個更快？

不過，對於樓主1.5小時的「神速」，亦有網民提出質疑，有熟悉路線的網民認為，從深圳機場乘搭網約車，隨時比地鐵更慢，指出：「深圳機場叫網約車去深圳灣口岸，係比地鐵11–》(轉)13線慢成10分鐘以上」，加上「東濱隧道經常塞15-20分鐘」，認為樓主的說法有點「吹水」。

有網民則反駁指，這正正反映了不同時段、不同交通方式的體驗可以相差甚遠，繁忙時間路面交通難以預測，而乘搭地鐵則相對穩定。有網民則補充，選擇哪種方式，還需視乎旅客的行李多少、出行人數以及對時間的預算。

北上深圳轉飛：飛日本平過香港三分二！

綜合網民意見，港人選擇從深圳出發，除了貪其方便，最大的誘因始終是「平」，有網民分享經驗指出：「深圳飛最有價值係復活聖誕節飛日本」，價格甚至可以是「香港1/3價」，吸引力十足！

此外，對於需要乘搭早機的旅客，有網民建議可提早一晚入住機場附近的酒店，價錢相當實惠，「都係人民幣100-人民幣150晚（約港幣111元至167元）」，而且不少酒店更提供免費送機服務，省卻不少煩惱。

來源：strawberrypinkhk＠Threads