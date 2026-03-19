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極品阿嬸飲茶新玩法！食剩垃圾當「禮物」直送鄰桌 網民獻奇招還擊：即刻點籠鳳爪...｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：18:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-19 HKT

有網民分享與家人飲茶時，遇到鄰桌一位極品大嬸，做出缺乏公德心的行為，其理直氣壯的態度更是引爆網民怒火。

極品阿嬸飲茶新玩法！食剩垃圾當「禮物」直送鄰桌 網民奇招還擊：即刻點籠鳳爪...↓↓↓↓

有網民在社交平台發帖表示，早前與家人正在酒樓用餐時，部分家人先行離去，枱上仍有食物，此時，鄰桌一位大嬸突然將自己枱上一杯不要的茶，逕自放到樓主的餐桌上，這份突如其來的「禮物」讓樓主非常詫異。

從樓主上載該大嬸的樣貌相片可見，涉事大嬸身穿啡色連帽外套，戴著眼鏡，樓主當場質疑其行為，直斥：「有無攪錯，識唔識尊重人？」豈料對方竟理直氣壯地回應：「你d野都係要比(畀)人收，所以擺過黎。」

樓主回應神邏輯：「可以倒返轉嗎？」

大嬸這句「神邏輯」讓樓主大感錯愕，立即反問：「可以倒返轉嗎？」大嬸卻不敢回答，更向同枱友人抱怨樓主「小佢」（罵她），最後在大嬸友人道歉及勸阻下，事件才暫告一段落，但該大嬸仍不時「心有不憤咁」望向樓主，似乎對自己的行為被指正感到非常不滿。

樓主將事件及大嬸的「尊容」上載至網絡，認為「呢d人唔開樣係會損害公公眾衛生利益」，帖文一出引爆網民怒火，紛紛留言聲討。有網民直斥，這種行為是「有私德，冇公德」，批評大嬸「公德薄弱、界線感低、加上面子防衛」，只顧自己方便，不理他人感受。

網民圍插 有人獻「鳳爪」奇招

不少網民亦分享類似經歷，慨嘆「而家好多人好冇禮貌，少少禮儀都冇」，有網民更表示，曾在快餐店甚至日本機場遇過同樣將自己垃圾或餐盤放到別人枱上的缺德行為。

網民們亦紛紛為樓主「獻計」，建議「以其人之道，還治其人之身」，「即刻點籠鳳爪，喺佢枱𦧲骨」、「將食淨啲廚餘擺喺佢枱」、「每食完一碟都放去佢張枱」，創意回應層出不窮，最有趣的是，樓主幽默回應，指當時「枱面真係有籠鳳爪喎」，不過強調無論如何自己做不出同樣的缺德行為。網民亦發揮創意，用大嬸的邏輯反擊：「你張單都係要埋，所以你會埋埋我張單？」、「反正都要死，可以瞓入棺材先」，極盡嘲諷。

來源：Threads

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