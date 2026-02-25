孝子飲茶爭埋單慘成「孤勇者」！埋單$1300加二當$1302？網民：呢餐係智商稅｜Juicy叮

新年流流，不少人會與拜年親戚飲茶，有網民昨日（24日）分享自己與親戚飲茶時，聽從父親吩咐「扮大方」爭埋單，豈料同檯親戚竟「零反抗」，令他意外「成功」奪得埋單權，最終要「即場拆利是」才能結賬，過程峰迴路轉，引來全城網民大食花生。

有網民昨日（24日）在網上發文表示，與十二位親戚飲茶，父親為了面子，竟叫他「扮大方爭埋單」，更承諾「事敗後比(畀)$100獎金給我」。

樓主原以為只是一場戲，沒想到劇本完全失控，他在帖文中表示：「結果同桌的表哥爭都不爭就自動棄權，話下次佢請返......局Ｘ住我請。」

孝子爭埋單「慘勝」 被屈千三蚊

眼見表哥「光速躺平」，樓主被迫硬著頭皮埋單，盛惠1300元，但身上現金不足，最終上演了新年最尷尬一幕：「搞到我要即場拆利是，先夠錢比（畀）」。

事後他向父親討回飯錢，卻只換來一句「大個仔要試下請親戚飲茶既滋味」，令他不禁懷疑自己墮入父親與親戚聯手的「家庭騙局」，樓主直言：「愈諗愈唔對路，懷疑老豆夾我親戚屈我餐茶。」

全城熱議：「加二」等於加$2？

事件迅即成為熱話，但不少網民卻並非寄予同情，而是將焦點集中在帖文中的一個「驚天盲點」，原來樓主在文中寫道，賬單是「1300$(計埋加二即係1302$)」，這個「加二」的神級計法瞬間引爆笑點，網民紛紛留言嘲諷。

有網民笑稱：「茶樓加二即係1302」，有人更抵死地說：「我都第一次聽加2蚊，我比（畀）夠20蚊唔洗找。」不少人指出樓主有數學問題，有網民解釋：「酒樓冇屈多你，加二係加260蚊，你1300以為1302係加二，其實係1560」，直指他可能連總數都計錯。有網民更狠批：「我真心想知你個1300加二係1302，係咪真心覺得？如果係，你呢餐智商稅可能只係交咗一成。」

網民反應兩極：樓主太傻？

對於樓主的「爭埋單」遭遇，網民則意見不一，部分網民批評親戚們的行為，認為「十幾人喝茶，要個後生拆利是埋單...呢種親戚認清楚D，冇下次」。有網民亦認為「爭埋單」的文化早已過時，直言：「依家哩個年代，邊會仲有爭埋單架？人哋見你搶住埋單，人哋就緊係坐定定喇。」

有過來人分享更慘痛的經歷，指自己第一次出糧請客，親戚竟「十世冇食過嘢咁叫嘢食，唔貴唔叫」，還說「有人請緊係食盡佢」，最終令他大失預算。

不過，有網民則認為樓主「充闊佬最on9」，指出「一次學會精算，如果要拆利是，班友仲要唔夾就好pk」，有人甚至引經據典，引用一篇幾十年前的文章：「為了面子關係，不好意思不『搶』，為了荷包關係，卻又不敢堅持要『搶』...最糟糕的是遇著了同道的人，你一搶他就放鬆」，感嘆人性幾十年不變。

驚天逆轉：樓主被揭「翻炒」十年前高登文

在一片熱議聲中，有網民提出驚人發現，指出這篇帖文為「翻炒」近十年前連登討論區的一篇帖文：「Google查一查，個po第一次出現喺高登都成十年前」，這一發現令事件的風向大逆轉，網民紛紛恨批樓主「copy and paste十Ｘ年前既高登文...扮低能嚟吸流量」，事件最終被揭發為一場博取關注的網絡鬧劇收結，翻查資料，樓主的帖文與2017年1月連登討論一篇題為「同親戚飲茶，老豆叫我爭埋單，結果我唔小心贏左」的帖文，內容一模一樣。

