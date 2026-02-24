Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮

更新時間：16:44 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:44 2026-02-24 HKT

飲茶文化博大精深，一名00後本港網民在社交平台上載填寫點心紙的方法，卻意外觸發世代戰，帖文吸引逾33萬次瀏覽，超過300則留言，熱議焦點在如何正確地填寫一張點心紙。

點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高↓↓↓↓

有網民在社交平台上載了一段短片，片中可見他拿起鉛筆，在心儀的點心「羊肚菌灌湯餃」旁的方格內，先是俐落地劃上一個「✓」號。

正當大家以為他已完成，他竟再用筆在「✓」號外圍畫上一個圈，隨後瀟灑地丟下筆。

90後網民：共識係數字加大圈

樓主這個「剔加圈」填點心紙的舉動，卻意外引發大量網民熱議，不少網民留言「教學」，怒吼正確的落單方式，有網民直指：「香港人共識係數字加大圈唔該」，認為寫下數量再圈起才是皇道。

有網民更爆粗留言激動地說：「1啊Ｘ你1阿，剔乜Ｘ呀」、「剔乜Ｘ，90後睇到血壓高」，直指00後的樓主「打剔再畫圈」這個填點心紙的行為，令90後的網民難以接受。

有網民懷疑樓主可能少填實體點心紙：「係咪而家用開掃code落單，已經唔識畫點心紙？」有網民又笑指樓主「剔加圈」如填投票選票或做問卷。

80後力撐：我都係剔架喎

不過，部分網民則力撐樓主，表示自己也是同道中人，有80後網民就留言：「我都係剔架喎......除非要多個一籠、就寫數字」，證明這種「剔加圈」填法亦可能是某年齡層的「主流」，並非樓主獨闢蹊徑。

在一片爭辯擾攘聲中，樓主「00後」的自我標籤也成為焦點，有網民在樓主的帳號中找到其廬山真面目，並截圖留言：「阿叔你咪Ｘ扮00後喎」，有趣的是樓主雖沒回應，但也沒有刪除，反而大方將此留言置頂，似乎樂在其中。

不過，有網民看不過眼，為00後「平反」，提醒大家：「提提你，最老嘅00後已經26歲啦」，暗示樓主可能真的是00後。

來源：kwok_tszkin_＠Threads

同場加映：4人飲茶被收8位錢 港女揭沙田酒樓「咁計」茶位易多收1倍 繁忙時間最高危↓↓↓↓

 

