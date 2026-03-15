超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻｜Juicy叮

一名自私大叔在超市打開盒裝雞蛋逐隻揀，細心地為自己砌一盒又大又靚的精品，惡行被同場正義顧客大聲訓斥，但這位揀蛋大叔卻豪無悔意，還且厚臉皮地以8字「真言」還擊。

有懷疑受超市揀蛋惡行所累的苦主則現身大呻，指「有一次老婆叫我去超級市場買蛋，我隨手拎咗一盒，返到屋企，裏面有5隻係爛嘅😅」。詳情見下圖及下文：

超市雞蛋逐隻揀旁人大聲訓斥 自私大叔8字「真言」厚顏回應 苦主：買過一盒爛足5隻逐張睇↓↓↓↓

樓主：真係覺得癲嘅

樓主前天（13日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言公審自私的揀蛋先生——「啱喺超市，見到個男人係咁逐個逐個雞蛋揀，砌個大又靚嘅，真係覺得癲嘅」。

樓主續指「已經大大聲話佢，我話邊有得逐個逐個揀噶，呢啲要一盒一盒買噶，佢話咁有啲爛嘅你要咩。我話咁你可以唔要，揀過第二盒唔係逐個逐個砌！真係都幾過分！」。

樓主：唔好做啲咁嘅事

大呻之後，樓主作出建設性建議，「大家要話俾屋企阿爸阿爺聽，唔好做啲咁嘅事啦。ps（附言）：我呢啲見到不平就出聲嘅性格可能遲早俾人打」。

正義的樓主還在回應欄公審另一惡行，提到「蘋果香蕉奇異果，我出過幾次聲，好似蘋果你覺得唔靚，輕輕放低咪得，超市俾你任揀又唔限時，但啲阿姐真係大大力掉，蘋果一碰撞就會有凹，我真係大大聲話嗰啲人幾次 🤣🤣🤣」。

網民：平時去開街市買蛋

樓主不平則鳴獲網民大讚「你做得好好」、「鬧得好，呢啲賤人真係要教訓」；另有人分析「在超市裏我也經常見過這情况，唉，雞蛋已經便宜到不行，到底為甚麼？這就是貪」；另有網民推測這些顧客「平時應該去開街市買蛋😂」。

網民：英國見過鬼婆盒盒開換到啱

天下烏鴉一樣黑，有網民分享了同類見聞和應。有人在太古康怡見過「一個後生女仔都係咁逐盒打開，然後掉轉」；有人甚至指這非個別地區現象，「全世界一樣，英國超市見過唔少鬼婆盒盒開換到啱，人嘅天性！！」。

超市揀蛋惡行的確會對其他顧客造成實際損失，有無辜的苦主趁機自爆：「有一次老婆叫我去超級市場買蛋，我隨手拎咗一盒，返到屋企，裏面有5隻係爛嘅😅」；另有人稱「我試過幾次喺超市買蛋，見到有幾盒蛋裏面面少咗3-4隻，覺得好奇怪，原來係俾呢啲賤人揀走咗」。

網民：大媽攞梳梳頭後入返袋

除了雞蛋，多位網民也分享了類似的「精選」甚至破壞包裝自私惡行，包括「之前一盒盒新鮮無花果都係，揀晒大粒嘅放埋一盒，細粒嘅砌去第二盒度，埋單嗰盒全部大大粒」。

另有網民指，曾見過「有個女人逐隻香蕉搣出嚟買」，對此感到「震驚」。更甚者，有人目擊「有個女人，拆咗對拖鞋試上腳，至少試咗兩對」，事主不得不「同職員講佢拆開試呀」。

有「見過世面」的網民還爆料，指「沖涼液嗰啲都有，我見過啲大媽十幾枝打開晒，個污糟鼻掂到啲管同液體再塞返入去，Ｘ佢，佢話有咩問題，所以我都開始買袋裝，起碼係確保廠封出嚟」。

還有令人咋舌的經歷：「遇過有位阿姐拆開包裝，攞把梳梳理自己個頭，之後將把梳放返入包裝袋，擺返低，當無事發生」。

資料來源：kaka.siu.12＠Threads

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