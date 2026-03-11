SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！｜Juicy叮

有女網民昨日（10日）在社交平台發帖，指想買SD卡，但未料一張平平無奇的SD卡價格，竟在一年內竟飆升近三倍，意外揭示了SD卡竟變成「數碼黃金」，價格升幅驚人勁過黃金，引發網民熱烈討論，更揭示了背後可能與AI發展息息相關的「炒風」。

SD卡竟變「數碼黃金」一年三級跳 港女驚揭升值潛力勁過黃金 網民：屋企張舊卡原來係寶！↓↓↓↓

有女網民昨日（10日）在社交平台發帖表示：「話說上年7月響豐澤買咗張512gb SD card打算備份手機啲相片，當時只係賣緊$348。」她上載的訂單截圖清晰可見，一張「SANDISK SDSQXAV EXTREME 512GB microSDXC 存儲卡」確實僅售HK$348。

但是，當她「今日想買多兩張插IP Cam用」，卻發現同一款產品的價格已今非昔比，根據她分享的第二張相片，在同一家連鎖電器店的網上商店，這張SD卡的標價赫然是「HK$1,083」！樓主不禁驚呼：「究竟發生咩事？我有冇睇錯？」

記憶體價格升到癲 網民驚呼SD卡變理財產品

帖文引發熱烈迴響，不少網民表示自己也察覺到記憶體產品價格飛漲，有人驚訝地表示：「我早排想買張卡插cam，明明記得係兩三百蚊，突然間貴咗仲以為自己記錯。」

樓主的經歷更非個別例子，有網民分享：「我上年買ace pro2個陣，我先講緊用520買到2張512GB既sd卡，岩岩年頭1月買完無人機想話再買sd卡，同一間佢已經要收我580 1張」，價格升幅驚人。

面對此情此景，有網民戲稱SD卡已變成新一代理財產品：「Sd card都有得升值？唔買金可以買sd card」，有網民更笑言「同黃金一樣咁升法」。樓主也幽默回應：「買完放出去有冇人接貨」。

豐澤小編留言認證：「遲買貴幾舊」

在熱議聲中，最有趣的是豐澤的小編亦有留言回應表示：「早買早享受，遲買貴幾舊。」樓主則趁機查詢「小編，有冇其他平買option可以比我？」小編即時提供其他選擇，但強調「唔好話係平貨，但我哋有嘅係多選擇」。

AI熱潮被指元兇 網民嘲：感謝「雪山救白狐」

對於價格暴漲的原因，大部分網民都直指是近年大熱的AI技術所致，有網民解釋：「因為AI造成記憶體短缺價錢升到hihi」、「所有用嚟記(嘅)嘢既硬件都上哂鑊，最痴線係Ram」。有網民更將矛頭指向近期由AI生成的「雪山救白狐」等網絡迷因，半開玩笑地抱怨：「D人可唔可以唔好再整『雪山救白狐』果類垃圾ai，竟然因為垃圾搞到D記憶卡貴晒」。

有熟悉市場的網民更引述報告，指前景並不樂觀：「話2026各大生產商嘅記憶體/咭生產量已經被訂晒，換句話說要用以前嘅價錢買係唔可能」。面對「遲買貴幾舊」的現實，樓主不禁感嘆：「居住空間已經貴，連儲存空間都升到咁癲，做人真係好難。」此外，樓主也聽從網民建議，表示會到格價網站尋找更實惠的選擇。

SD卡的價格為何會如此瘋狂飆升？綜合市場分析及業界資訊，背後原因主要因為AI需求爆炸，擠壓產能，此外，晶片供貨短缺與搶購、手機廠商策略轉變與及下游與囤貨影響亦可能是主要元兇，有分析預計指這波記憶體漲價趨勢，可能持續至2026年甚至更久。

來源：luckyseventwothree＠Threads