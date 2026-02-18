屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮

有網民昨日大年初一（17日）發帖申訴一家人渡過難忘的新年，他年老父母居住的公屋2樓單位，在除夕因大廈污水渠倒灌，導致全屋被屎水淹浸，臭氣熏天，新年「黃金滿屋」慘變「執屎」。有物管人拆解低層存在「喉管陷阱」，「污水係冇掣關嘅」，坦言情況無法避免。

屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食↓↓↓↓

有網民昨（17日）在社交平台發片發帖表示：「除夕污水倒灌，全屋屎水。」他憶述，事發時正陪同兩老返鄉下過年，豈料除夕當日中午收到房署來電，指其單位有水滲出。他馬上通知親戚幫忙開門，自己則「高鐵衝翻hk」。

返鄉下過年突接房署電話 全屋浸滿「黃金」

一開門，眼前的景象令人崩潰，從事主上載的兩段影片可見，全屋地板被厚厚一層黃褐色的污水覆蓋，客廳、飯廳無一倖免，椅子、電視櫃、梳化等傢俬的底部全都泡在水中。

樓主表示，當日回到家中，一打開門除見到「全屋浸滿曬屎水」，污水從地台去水位不斷湧出，屋內「臭到cs（臭到死）」，糞便、廁紙及各種不明污物隨水漂浮。

雖然房署派出兩名清潔人員協助，但通渠車卻在數小時後才到場，吸水速度遠追不上倒灌速度。房署職員其後稱，從渠管中「吸咗條毛巾出嚟」，疑為塞渠元兇。

一家人最終要親自清理至半夜，但全屋傢俬電器已吸滿臭味，只能忍痛丟棄，包括檯凳、流化、床、雪櫃等，而入牆櫃的櫃底罅隙更藏滿污水，難以清理。事主愁稱：「初步黎睇，幾乎係全屋傢俬都要重造，起碼洗5、6萬，兩老對住間屋滿面愁容。」他希望房署能正視問題並作出賠償。

物管人拆解2樓宿命 網民：「元兇」係你樓上

帖文引發熱議，不少「過來人」及業界人士留言，一位自稱「物管人」的網民精闢分析，指公屋2樓是「終極開口中嘅幸運兒」，因為「大廈污水渠係由頂樓直落到2樓，跟住呈L型...2樓作為L字形嗰個角落位就係最近嘅倒湧出口」。他直言，污水渠淤塞時，2樓單位無可避免成為「接貨嗰個苦主」，而且「污水係冇掣關嘅」。

不少低層住戶亦紛紛認同此喉管陷阱，有父母同樣住公屋低層的網民，上載自家廁所同樣慘遭屎水倒灌的相片，指兩老住在二樓「已經試過兩次」，並跪求解決方法。另一位網民更慘，憶述之前住在UG樓（地面對上一層），「係我個馬桶度湧樓上d屎出黎，連韭菜都有」。

對於有人質疑事主為何不關水掣，樓主無奈澄清：「屋企水掣出門之前已經閂咗，今次係大廈嘅污水渠塞咗倒灌...同我哋屋內嘅水係冇關。」

喉管陷阱的矛頭直指樓上住戶缺乏公德心，一位前物管從業員稱曾「通渠通咗一隻飯碗出嚟」，有做了十幾年公證行的網民更大爆，在渠中見過的奇珍異品包括：「鬚刨連底座，CD連盒...原條鮑魚刷，胸圍底褲」，當然最常見的還是毛巾、M巾和濕紙巾，網民不禁慨嘆：「點解可以咁冇公德心...掉垃圾筒有咁難咩」。

網民獻計：買家居保險、裝止回閥

面對無妄之災，網民紛紛獻計，最多人提及的是購買家居保險，但亦有人提醒，保險索償未必順利，「所有傢俬問拎單，但係啲傢俬都用咗10年以上，邊會有單。」

技術上，有人建議加裝「止回閥」或「尿袋」防止倒灌，至於向房署索償或申請調遷，意見則相當兩極，有網民認為可以參考《東張西望》的個案成功調遷，但亦有「行內人」大潑冷水，指除非房署承認喉管設計有問題，或證明其失職，否則難以追究，苦主可能要「同房署個管理處鬥智鬥力拎賠償啦」。

來源：lok.water＠Threads