還原公屋帖文網上湧現 意味好多吉屋流轉？ 網民興奮：呢排有牛上派正過中六合彩｜Juicy叮

有心水清的網民發現，還原公屋的帖文在網上湧現，這可能意味著有更多租戶遷出，加快吉屋流轉。有人興奮和應，指近來有牛頭角上邨派，形容獲派這位處市區且毗鄰港鐵站的公屋正過中六合彩。詳情見下圖及下文：

還原公屋帖文網上湧現 意味好多吉屋流轉？ 網民興奮逐張睇↓↓↓↓

樓主：突然間咁多人還原

樓主日前在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載綜合的網上截圖發帖，以春江水暖鴨先知姿態留言：「突然間見到咁多人還原😬，意味著將會好多吉屋流轉 👏 👏🤣 😂 😅 😬 😆」。

樓主的截圖包括「有無人有公屋木門原裝鎖還原用」、「有無人有舊長型250呎公屋嗰款露台鐵窗？還原要用」、「跪求牛上公屋洗手間門，十分感謝各位好心人」；另有一段好心人送出廚房門的帖文，當中留言「有無人需要廚房門還原用，將軍澳區自取」。

網民：呢一兩年我嗰棟搬走6戶

有人也看出當中端倪，和應樓主的「預計」，指「呢排有牛上派，正過中六合彩」、「係！呢一兩年我嗰棟眼睇都搬走咗6戶」。樓主也現身回應，表示「係呀！希望大家都早啲上樓早享受💪，無嘢比有個『安樂窩』更重要👍」。

有好心地的網民更加在回應欄做善事，指「我有廚房門」，樓主於是提醒「留返將來自己搬屋時還原，廚房門有防火作用還原費都好貴😬」，並自爆「所以我唔會郁度門，留喺度掛嘢👇😂」，並強調「唔會同啲💵作對，免得自己肉痛，慳得就樫👏😆」。

資料來源：WaiWai Heung＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

